OnePlus Ace 2 avec Dimensity 9000 arrive bientôt, car oui

L’un des événements les plus intrigants depuis la fusion d’Oppo et de OnePlus a été de voir l’ancienne série Oppo Reno Ace devenir la série OnePlus Ace. D’accord, peut-être qu’ils ne sont pas si liés, mais nous pouvons voir un certain niveau d’inspiration. La série OnePlus Ace est une gamme phare rentable qui a débuté l’année dernière. Cette année, OnePlus a lancé le OnePlus Ace 2 avec le Snapdragon 8+ Gen 1. L’appareil démarre la nouvelle génération avec style. Apparemment, il ne restera plus seul longtemps.

Certaines rumeurs suggéraient le lancement d’une nouvelle variante OnePlus Ace 2 avec un chipset différent. Aujourd’hui, le président de OnePlus China, Li Jie, semble le confirmer. Apparemment, OnePlus lancera une version plus abordable du téléphone avec le processeur Dimensity 9000. Le teaser montre une image avec deux cartes à jouer.

L’édition OnePlus Ace 2 Dimensity aura plus de différences

La nouvelle version contiendra le processeur MediaTek Dimensity 9000 de l’année dernière. Il est livré avec l’architecture 4 nm de TSMC, 1 x ARM Cortex-X2, 3 x ARM Cortex-A710 et 4 x cœurs ARM Cortex-A510. C’est toujours l’un des meilleurs chipsets du marché, mais certains préféreront tout de même la variante Snapdragon 8+ Gen 1, qui présente certains avantages. Quoi qu’il en soit, si vous êtes prêt à économiser de l’argent, cette variante sera plus attrayante.

Selon le pronostiqueur Digital Chat Station, cette variante OnePlus Ace 2 aura également des changements de caméra. Il remplacera l’appareil photo 50 MP (IMX890) par un 64 MP (OV64M) d’OmniVision. Les changements ne s’arrêtent peut-être pas là. Apparemment, le téléphone changera également la charge rapide de 100 W pour une charge « seulement » de 80 W. C’est peut-être le plus bas de la série Ace 2, mais c’est toujours bien au-delà de la grande majorité des smartphones du marché.

Le OnePlus Ace 2 avec le Dimensity a reçu la certification avec un numéro de modèle PHP110. Compte tenu de cela, sa sortie pourrait être proche. Nous sommes curieux de voir s’il y aura une variante globale pour ce combiné. Le OnePlus Ace 2 avec SD8+ Gen 1 est disponible en Inde sous le nom de OnePlus 11R. Nous ne croyons pas en une édition Dimensity pour le OnePlus 11R, mais l’appareil peut se présenter sous une autre forme. Peut-être en tant que produit phare rentable de Realme. Seul le temps nous le dira.

À noter, qu’il y a aussi des rumeurs pointant vers le lancement d’un Oneplus Ace 2 Pro.