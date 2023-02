Le nouveau Bing étend ses limites pour le rendre plus utilisable

Le buzz que le nouveau Bing a provoqué est incroyable. Malgré les critiques du moteur de recherche pour ses réponses les plus grotesques, la vérité est qu’il fonctionne très bien. Rappelons que ce moteur de recherche s’améliorera avec le temps et qu’il ne s’agit que d’une première version. Nous allons voir les améliorations que nous allons voir au-delà de la limite des recherches et des virages.

Adieu les limites inférieures du nouveau Bing

Pour commencer, Microsoft a indiqué que nous aurons désormais jusqu’à 6 équipes de chat pour chaque session, augmentant d’une équipe. La limitation à cinq tours rendait impossible la réalisation de certaines recherches à cause des questions posées par Bing.

Le point suivant, très critiqué, est la limitation à 50 recherches par jour. Des recherches quotidiennes et une certaine curiosité ont rendu la limite de 50 recherches un peu serrée. Maintenant, ils ont indiqué qu’ils allaient l’étendre à 60 recherches et très bientôt à 100. Il est curieux de voir comment les gens sont passés de ne pas utiliser Bing à exiger plus de 50 ou 60 recherches.

Un autre point très intéressant concerne la propre IA de Bing. Très bientôt, ils vont commencer à offrir le ton chercheur. Pouvoir choisir entre une réponse précise, équilibrée ou créative. La réponse créative permettra à Bing de nous donner des réponses plus larges et, comme son nom l’indique, créatives.

L’objectif n’est autre que de nous offrir un contrôle sur le comportement du chat. Souvent, nous avons besoin d’une réponse rapide et non pas qu’elle s’écarte de l’original ou qu’elle aille trop loin. De petites améliorations qui feront de Bing notre moteur de recherche de référence pour les recherches de notre quotidien. Nous verrons si avec ces améliorations les utilisateurs tournent leur attention vers Bing, tournant le dos au tout-puissant Google. Pendant ce temps, la société de Mountain View a vu sa valeur boursière tomber aux valeurs de 2020 et pourrait perdre sa capitalisation de mille milliards de dollars.