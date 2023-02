Uber obtient une mise à jour majeure avec un écran d’accueil simplifié et des activités en direct pour tous les utilisateurs d’iPhone

En décembre, la populaire application de transport Uber a commencé à tester la prise en charge des activités en direct dans iOS 16 pour les utilisateurs d’iPhone. Aujourd’hui, Uber lance officiellement la fonctionnalité pour tout le monde, mais ce n’est pas tout. L’application obtient également un écran d’accueil actualisé avec une expérience simplifiée qui permet aux clients de réserver des trajets et de commander avec Uber Eats plus facilement en moins d’étapes.

Nouvel écran d’accueil et activités en direct d’Uber

Selon la société, la dernière mise à jour de l’application Uber permet de trouver plus facilement exactement ce que vous voulez. L’application dispose désormais d’un nouvel onglet Services qui agit comme une plaque tournante avec tout ce qu’Uber propose à l’emplacement de l’utilisateur, « d’un e-scooter à proximité au dîner, des fleurs, des cocktails, et plus encore ».

De plus, Uber vous montrera désormais vos types de trajets préférés, vos emplacements et plus directement sur l’écran d’accueil de l’application. Il existe également une liste suggérée de destinations et de trajets en fonction de vos préférences, de vos voyages passés et des destinations les plus probables. « Par exemple, si vous utilisez généralement Uber Green, ce sera probablement la première option que vous verrez », explique la société.

Une fois que les utilisateurs ouvrent l’application Uber après avoir installé la mise à jour, ils seront emmenés dans une visite guidée pour leur montrer toutes les nouveautés. Mais pour les utilisateurs d’iPhone, il n’y a pas que l’écran d’accueil actualisé. En effet, comme mentionné précédemment, Uber met désormais les activités en direct à la disposition de tous les utilisateurs dans le monde entier.

Avec les activités en direct, les utilisateurs d’Uber peuvent suivre la progression en direct d’un trajet et recevoir des mises à jour telles que des informations ETA directement depuis l’écran de verrouillage de l’iPhone. Ceux qui possèdent un iPhone 14 Pro peuvent vérifier les mêmes informations via Dynamic Island. Uber précise que la fonctionnalité affichera également des détails tels que la photo du conducteur, le numéro de plaque d’immatriculation et le modèle du véhicule.

Bien que la fonctionnalité ait été introduite en décembre, seul un petit nombre d’utilisateurs y ont eu accès jusqu’à présent. Désormais, tout le monde pourra profiter des activités en direct avec l’application Uber, à condition d’avoir un iPhone sous iOS 16. Uber a déclaré à Netcost-security.fr que la prise en charge des activités en direct pour l’application Uber Eats arrivera dans les mois à venir.

Vous pouvez télécharger gratuitement la dernière version de l’application Uber pour iPhone depuis l’App Store. Plus de détails sur la mise à jour peuvent être trouvés sur le site Web d’Uber.

