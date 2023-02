Apple a obtenu un brevet pour un bracelet Apple Watch à changement de couleur, contrôlé par une application

Cela ressemble à de la science-fiction, mais Apple a obtenu un brevet pour un bracelet Apple Watch à changement de couleur – avec différentes combinaisons de couleurs sélectionnables à partir d’une application Watch.

Le brevet décrit même que le groupe est capable d’afficher « des icônes, des formes et du texte » et d’utiliser les changements de couleur du groupe pour signifier les notifications…

Le brevet décrit une bande avec des éléments électrochromes, c’est-à-dire un matériau qui peut changer de couleur et d’opacité en réponse à de petits courants électriques.

L’exemple le plus connu dans la vie de tous les jours est celui des rétroviseurs à atténuation automatique dans les voitures. Un capteur de lumière détecte votre éblouissement par derrière et active un courant électrique qui réduit l’opacité d’un film ou d’une couche de verre recouvrant le miroir.

Un autre exemple que vous avez peut-être vu est celui des salles de conférence aux parois de verre, où le verre peut être instantanément commuté entre les modes transparent et opaque. Cela en fait une alternative beaucoup plus propre et plus rapide aux stores.

Cette même technologie peut être utilisée pour afficher différentes couleurs dans un matériau. En activant sélectivement différentes sections électrochromiques dans une bande, il peut être contrôlé de la même manière qu’un affichage à matrice de points, pour afficher des symboles, des lettres ou des chiffres.

Bracelet Apple Watch à changement de couleur

Le brevet d’Apple (repéré par Patently Apple) illustre l’idée avec un design à trois bandes, dans lequel la couleur de chaque bande peut être contrôlée indépendamment. Cela permettrait d’afficher à la fois des couleurs unies et des motifs à rayures.

Apple y parviendrait en entrelaçant des éléments électrochromiques dans un tissu.

Le brevet décrit comment vous pouvez, par exemple, ajuster la couleur de la bande pour la coordonner avec vos vêtements.

Le brevet qui concerne un bracelet Apple Watch en tissu qui comprend une fonction électrochromique permettant des éléments de couleur réglable qui pourraient changer la palette de couleurs et la conception dans 3 zones de bracelet distinctes pour donner au bracelet de montre un look personnalisable unique à l’utilisateur […] Les utilisateurs peuvent souhaiter pouvoir personnaliser leurs bracelets de montre pour exprimer la variété et le style. Par exemple, un utilisateur peut souhaiter un bracelet de montre d’une couleur particulière sur la base de la sélection de vêtements, d’autres articles portables, de l’environnement ou d’une autre préférence de l’utilisateur.

Apple note que les gens peuvent déjà le faire, en changeant physiquement le groupe, mais que cette invention supprimerait le besoin de posséder une variété de groupes et économiserait l’effort de les échanger.

Contrôlé par une application

Une illustration montre une application Apple Watch utilisée pour sélectionner les couleurs et les styles, puis activée dans le groupe.

Le brevet poursuit en décrivant le changement de couleur de la bande pour indiquer les notifications, et même l’affichage de contenu sur la bande comme des symboles et des mots.

Avis de Netcost-security.fr

Alors que la technologie électrochromique est largement utilisée aujourd’hui, l’application décrite par le brevet d’Apple est beaucoup plus sophistiquée que tout ce que j’ai vu à ce jour.

Nous avertissons toujours qu’Apple brevète fréquemment des choses qui n’arrivent jamais sur le marché, et cela pourrait bien en être une. Ce n’est pas seulement à cause des défis techniques liés à un tel projet, mais aussi parce que la vente de bracelets de montre interchangeables est probablement une sous-activité très rentable pour la société Cupertino.

Il y a clairement beaucoup de chevauchement entre le type de personnes qui achètent plusieurs bandes afin de les échanger pour les coordonner avec des vêtements, et le groupe démographique qui achèterait ce produit. Si jamais cela arrive, attendez-vous à ce que cela coûte très cher.