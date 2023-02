Apple met en avant des sessions en direct gratuites pour les développeurs d’applications et les podcasteurs pour apprendre des experts

À partir de ce mois-ci et au cours des semaines à venir, Apple organise des sessions gratuites avec des experts pour aider les créateurs qui travaillent sur des applications et des podcasts. L’inscription est ouverte dès maintenant pour bénéficier d’une assistance en matière de découverte et de marketing, d’optimisation des abonnements, etc.

Les sessions gratuites avec des experts pour les podcasts Apple et l’App Store sont virtuelles et accessibles à tous dans le monde. Les sessions de l’App Store sont même proposées dans différentes langues.

Sessions gratuites sur l’App Store

Apple propose de nombreuses sessions pour se connecter avec des experts de l’App Store pour « attirer de nouveaux clients, tester des stratégies marketing, optimiser les abonnements, et bien plus encore ».

Les sessions en direct incluent du temps pour les questions-réponses et seront proposées dans plusieurs fuseaux horaires et langues.

Les sessions gratuites de l’App Store sont ouvertes à ceux qui possèdent un compte développeur Apple et débutent le 28 février avec l’événement «Commencez avec la découverte et le marketing d’applications».

Consultez le calendrier complet des sessions gratuites qui se déroulent jusqu’en avril et inscrivez-vous maintenant.

Séances gratuites Apple Podcasts

Pendant ce temps, pour les sessions Apple Podcasts gratuites, la société recommande « d’assister d’abord à What’s New at Apple Podcasts pour se familiariser avec nos nouvelles fonctionnalités, outils et opportunités ». Après cela, vous pouvez accéder à la session « Outils et ressources marketing Apple Podcasts » ou « Configuration de votre abonnement ».

L’inscription est maintenant ouverte avec le coup d’envoi de la première session le 24 février à 10 h 00 HNP et d’autres sessions se poursuivant jusqu’en mai ce printemps.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :