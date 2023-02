Lancement de la serrure de porte intelligente Xiaomi M20 avec une plage de visualisation réglable automatique

Xiaomi propose déjà une large gamme de serrures de porte intelligentes. Ainsi, celui qu’il a publié plus tôt dans la journée n’est qu’un autre modèle de la gamme. La serrure de porte intelligente Xiaomi M20 est livrée avec un grand écran. Ce dernier est le principal changement par rapport au processeur. Ce produit est déjà disponible à la réservation au prix de 1899 yuans (277 $).

Points forts de la serrure de porte intelligente Xiaomi M20

La nouvelle version de la serrure de porte intelligente Xiaomi M20 est la même que la serrure de porte de la génération précédente. Mais il adopte un écran IPS de 3,97 pouces au-dessus de la poignée interne.

Ce que nous aimons, c’est que l’écran peut ajuster l’angle de vision à gauche et à droite en fonction de la plage de surveillance devant la porte. Cela permettra à la serrure de la porte d’afficher la zone où se trouve le visiteur. Lorsque le visiteur appuie sur la sonnette, l’écran s’allume automatiquement pour vérifier l’environnement extérieur. En même temps, vous pouvez voir ce qui se trouve devant la porte via d’autres appareils à grand écran.

La poignée extérieure est livrée avec une caméra grand angle et un autre capteur d’image. En d’autres termes, il affichera des images claires même la nuit. Parmi eux, la caméra ultra grand angle utilise un objectif super grand angle de 180° avec une résolution ultra claire de 2K. La serrure de porte prend en charge l’algorithme de surveillance et d’enregistrement humanoïde AI par tous les temps, la surveillance en temps réel des anomalies devant la porte, etc. Elle prend en charge le stockage cloud gratuit pour l’enregistrement en boucle de 3 jours.

Il convient également de mentionner que la serrure de porte intelligente Xiaomi M20 a une fonction de protection utile. Lorsque vous êtes seul à la maison, vous pouvez choisir la fonction de changement de voix pour parler aux visiteurs.

Il existe différentes méthodes de déverrouillage, telles que les empreintes digitales, les mots de passe, le mot de passe périodique/unique, NFC, Bluetooth, etc.

Ce produit dispose de 8 piles sèches pouvant durer 12 mois. De plus, il y a une batterie au lithium à deux cellules de 5000 mAh, qui peut durer de 4 à 6 mois.