Zoom optique : comment fonctionne-t-il pour la plupart des téléphones mobiles ?

À l’exception de quelques produits tels que Sony Xperia 1 IV, Samsung Galaxy Zoom et Asus ZenFone Zoom, le « zoom optique » de la plupart des téléphones mobiles bascule en fait entre différents appareils photo. Un téléphone multicaméra possède un capteur d’image derrière chaque objectif. Lorsque vous changez de grossissement, le capteur et l’objectif changent. Cette situation est non seulement différente du zoom optique de l’objectif de l’appareil photo, mais également différente du remplacement de différents objectifs pour un objectif SLR/miroir. Ainsi, le « zoom optique » d’un téléphone mobile est précisément un travail de « relais » réalisé par de multiples caméras à focale fixe combinées à un traitement numérique. Le téléobjectif du Sony Xperia 1 III / 5 III peut être commuté entre 70 mm F2.3 et 105 mm F2.8. On peut l’appeler une double focale, mais ce n’est pas un vrai zoom optique.

Plusieurs caméras pour zoom optique

La plupart des téléphones portables règlent la distance focale de 23 à 27 mm sur 1x (1,0x). Ainsi, le super grand-angle est de 0,4x, 0,5x, 0,6x, et le téléobjectif moyen est de 2,0x, 3,0x, 5,0x… Mais cela entraîne deux « confusions » fondamentales

La définition de 1x n’est pas la même, il existe donc des différences dans les angles de vision de 0,5x, 3x et 5x sur différents téléphones mobiles ; Lorsqu’un téléphone mobile annonce une capacité de zoom 10x, cela indique que l’appareil dispose d’un téléobjectif 10x. Ou, cela pourrait signifier que l’appareil dispose d’un zoom 10x de l’ultra grand-angle au téléobjectif (tel que 0,5x – 5,0x).

Par conséquent, au lieu de se soucier du nombre de fois que l’objectif peut zoomer, il est préférable de vérifier/calculer directement quelle est la distance focale équivalente.

Distance focale

Entre deux caméras à focale fixe (par exemple, d’une caméra principale grand angle 1,0x à une caméra téléobjectif 3,0x), il y a plusieurs opérations pour traiter la distance focale intermédiaire. La méthode initiale est le zoom numérique, et le résultat est de 1,1x à 2,9x. Cependant, à ce stade, la qualité de l’image continue de baisser. Ensuite, de 2,9x à 3,0x, il y aura une augmentation décente de la qualité d’image.

Par la suite, les téléphones Android ont généralement commencé à ajouter la technologie de « fusion d’images ». Par exemple, à 2,9x, les caméras 1,0x et 3,0x seront appelées pour prendre des photos en même temps. De plus, le cadre extérieur 1,0x sera utilisé pour compenser l’écart d’angle de vue entre 2,9x et 3,0x. Cette méthode ne convient que pour prendre des photos.

Enfin, comme la plupart des téléphones portables utilisent actuellement des capteurs quad-Bayer comme caméras principales grand angle 1,0x, ils peuvent produire des photos avec 4x pixels en mode haute résolution. Par conséquent, de nombreux téléphones portables dotés de la fonction d’image principale prendront d’abord une prise de vue à haute résolution. Après cela, il capturera ensuite la zone centrale pour obtenir l’effet de zoom à la distance focale 2.0x. Par exemple, après avoir pris une image 48MP, l’appareil photo capture la partie centrale en qualité 12MP. Cela équivaut à un zoom 2x. L’opération est également parfois annoncée comme « zoom sans perte ».

Détecteur

Même avec un téléobjectif 2.0x ou 3.0x, il passe parfois automatiquement à l’utilisation de l’appareil photo principal ou même d’un appareil photo super grand angle. Les raisons en sont les suivantes : le sujet dépasse la distance minimale de mise au point et la lumière ambiante est insuffisante.

Résumé

Les spécifications physiques et les configurations logicielles des caméras de téléphones portables sont par nature très complexes. Par ailleurs, l’inclusion de technologies telles que la fusion à quatre baies et l’image élargit également la gamme des états actifs des téléphones mobiles. Après avoir choisi le zoom dans l’interface de l’appareil photo, la grande majorité des utilisateurs n’ont pas besoin de vérifier le fonctionnement du téléphone. Cependant, il y a quelques utilisateurs qui apprécient les images et ont des besoins spécifiques. Pour ces personnes, il est très nécessaire de lire la promotion officielle des capteurs. Aussi, quelques articles d’analyse pour appréhender le mode de fonctionnement optimal de votre téléphone mobile peuvent vous aider.