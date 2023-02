Pourquoi selon les mathématiques il vaut toujours mieux ne pas jouer au SuperEnalotto (malgré les gains)

En Italie, le jackpot le plus élevé jamais remporté : 90 personnes se sont partagé 371 millions d’euros via le système d’administration. Mais les mathématiques derrière ce jeu racontent une toute autre histoire.

Entretien avec Nicola Parolini

Professeur du Département de Mathématiques de l’École Polytechnique de Milan.

« Il n’y a rien de surprenant dans la victoire de 371 millions d’euros au SuperEnalotto. » La phrase se déplace mais le raisonnement derrière cela fonctionne. Aujourd’hui, l’Italie compte 90 millionnaires de plus, après des années d’interruption, le jackpot le plus élevé jamais remporté grâce à la Bacheca dei Sistemi, la division en cotes qui vous permet de participer à un système capable de parier sur plusieurs combinaisons tout en optimisant les dépenses.

Chaque année, des milliards de personnes parient sur six numéros. Anniversaires, saints, rêves visionnaires, stratégies mathématiques. Rien ne fonctionne. Le seul pouvoir que peut avoir le calcul probabiliste est de décourager tout pari. Pour dissiper certains préjugés et mieux comprendre comment fonctionne la dynamique du SuperEnalotto, nous avons interviewé Nicola Parolini, professeur au département de mathématiques de l’École polytechnique de Milan.

Quelles sont les chances de gagner le SuperEnalotto ?

La probabilité de gagner le 6 est d’environ 1 sur 622 614 630 millions. Très lent.

Donc, statistiquement parlant, la meilleure façon de gagner de l’argent est de ne pas jouer.

Sûrement. Aussi parce que SuperEnalotto n’est pas un jeu équitable. Pour être ainsi, le jeu devrait récompenser 622 millions de fois le jeu. Le jackpot serait donc supérieur à ce qui s’est accumulé au fil des ans, je parle des 371 millions d’euros gagnés.

Winners avec la System Board, comment ça marche ?

Il donne au joueur la possibilité d’acheter un grand nombre de combinaisons en partageant le prix d’achat avec de nombreux joueurs. Je multiplie la probabilité de gagner par le nombre de combinaisons que j’achète. Les 90 gagnants auraient dû acheter 600 coupons pour 400 euros, donc il y a une petite remise sur le prix d’achat, puisqu’un coupon coûte un euro, en plus vous partagez la dépense avec les autres personnes avec qui ils partagent la cote.

Le seul véritable avantage réside donc dans le partage des coûts.

Oui, puis partagez également n’importe quel prix.

Mais existe-t-il des stratagèmes qui augmentent les chances ou ne sont-ils que des mythes ?

Non, absolument, il n’y a pas de schéma qui augmente les chances de faire correspondre un choix de numéros tirés au sort. Jouer 100 combinaisons au hasard et en jouer 100 avec une certaine régularité ou un certain schéma ne change en rien vos chances de gagner.

Le jackpot si élevé a incité de nombreuses personnes à tenter leur chance avec des stratégies et autres.

Ils ont joué plus ces dernières semaines, car le message du gros lot a attiré beaucoup de monde. Mais le fait qu’aujourd’hui 371 millions d’euros aient été gagnés n’a rien d’étonnant car sur les deux milliards par an qui sont récoltés avec les coupons joués, 60% sont distribués en lots, 17% vont au jackpot, puisque non 6 depuis deux ans le jackpot s’est accumulé.

Au-delà des 90 millionnaires gagnants, il y a des millions de perdants.

Pas seulement des perdants, les 90 millionnaires de plus, ce qui semble beaucoup, doivent être accompagnés d’autres chiffres, ceux des joueurs problématiques. L’Institut supérieur de la santé a estimé que plus d’un million de personnes en Italie ont un profil de jeu problématique et que des dizaines de milliers de personnes souffrent de jeu pathologique.

Pourquoi les gens sont-ils poussés à jouer ?

Il y a eu une explosion de la publicité au cours des 20 dernières années. Au début des années 2000 il y avait un chiffre d’affaires de 20 milliards, maintenant il est de 100 milliards. Les gens sont plus exposés et les messages sont toujours à la limite de la justesse, par exemple en disant que les systèmes augmentent les chances de gagner, ce n’est pas vrai, ou en insistant sur les combinaisons de numéros tardives.

Par exemple, voici les chiffres en retard, existent-ils d’un point de vue statistique ?

Non, ils exploitent une idée fausse que nous avons tous qui nous porte à croire que dans un dessin, les nombres qui sont le moins sortis ont plus de chances d’apparaître. En réalité, chaque tirage est indépendant du précédent et la probabilité est toujours la même. Les numéros de retardataires ne font qu’exploiter cette idée fausse.

Donc, même jouer les mêmes numéros est inutile.

Oui, chaque extraction repart de zéro, elle n’a aucun souvenir de la précédente.

Et au lieu de jouer plusieurs fois, cela augmente-t-il la probabilité ?

Elle augmente mais les dépenses augmentent également proportionnellement. Il faut donc mettre le coût dans l’assiette. Il faut se demander par rapport à la somme que j’ai investie quelle est la probabilité de gagner une somme de prix. Et ce n’est jamais plus grand que de gagner. Aussi parce que sinon personne n’organiserait de jeux de hasard, la seule certitude que vous avez dans ces jeux est que celui qui les organise gagne, et même beaucoup.

Combien?

En Italie, SuperEnalotto récolte entre un milliard et demi et deux milliards d’euros par an, soit le nombre de combinaisons jouées. Jusqu’à il y a quelques années, 35 % des bénéfices étaient distribués sous forme de prix. maintenant 60 %. Mais l’augmentation allait de pair avec le coût, avant la carte coûtait 0,50 centimes, maintenant un euro. Ils sont donc assurés du même gain en gonflant les chiffres du jackpot.

Nous avons dit que SuperEnalotto est un jeu injuste. Existe-t-il des jeux où les statistiques peuvent augmenter les chances de gagner ?

Aucun jeu organisé n’est garanti gagnant. Les jeux basés sur des événements aléatoires n’ont pas de stratégies ou plutôt il peut y en avoir mais ce sont eux qui mènent à ce que l’on appelle la ruine du joueur. Par exemple la stratégie de doubler, si je joue à la roulette et décide qu’à chaque fois que je perds je double, avec cette technique sur papier ayant un budget infini je peux garantir qu’à un certain moment je serai rentable. Le problème c’est que je n’ai pas un budget infini. Il y a deux points critiques, il n’y a aucune garantie de gagner dans un certain nombre de jeux et puis si je perds plusieurs fois quand je gagne la somme sera minuscule.

As-tu déjà joué?

Jamais. Peut-être qu’en tant que garçon, j’ai joué quelques fois à TotoCalcio.

Prima a déclaré que le nombre de joueurs a augmenté au cours des 20 dernières années. Le jeu a-t-il été normalisé ?

Oui, plus que normalisé peut-être pas assez a été fait pour dire toutes les facettes possibles. En plus de la publicité, tout comme il est dit. De l’argent qui a été joué au cours des deux dernières années par les Italiens, seuls les 371 millions de won resteront dans les mémoires et tous les milliards qui ont été jetés au vent par les Italiens seront oubliés.

Connaître les mathématiques peut-il aider à prévenir le jeu ?

Cela peut être un excellent outil préventif, clairement pas thérapeutique. Les mathématiques qui décrivent les jeux de hasard sont en fait très simples, il ne faut pas grand-chose pour comprendre leur fonctionnement. Il suffit de comprendre la faible probabilité combinée à l’iniquité du jeu. Il vous fait comprendre avec les calculs que le jeu répété vous mène inévitablement à la défaite, vous avez une certitude mathématique. Nous avons également construit un parcours pédagogique dans les écoles pour expliquer les mathématiques des jeux aux élèves. Pour donner une prise de conscience.

Après avoir gagné, quelle est la probabilité de toucher à nouveau le 6 ?

Les cotes sont toujours les mêmes, ce qui change c’est le jackpot, car le jackpot s’accumule, à chaque tirage 17% du jackpot est dédié au jackpot.

Ainsi, le prochain pourrait aussi être le plus chanceux.

Exactement mais la probabilité reste une sur 622 millions.

