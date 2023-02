Pratique : l’étui Clever OtterGrip pour iPhone a une poignée intégrée et fonctionne toujours avec MagSafe

En janvier, OtterBox a annoncé sa dernière version de la protection de l’iPhone. Désormais, le nouvel étui OtterGrip Symmetry est disponible avec une protection contre les chutes de qualité militaire 3x et une poignée intégrée pratique qui fonctionne avec MagSafe. Je le teste depuis quelques semaines, voici un aperçu pratique d’OtterGrip pour iPhone.

Test de l’étui pour iPhone Symmetry d’OtterGrip

Caractéristiques et spécifications

Compatible MagSafe

Prise en main intégrée – se place au ras du boîtier lorsqu’elle n’est pas utilisée Rotation à 360 degrés Finition douce au toucher Flexible pour permettre une utilisation multi-doigts Confortable pour une utilisation prolongée

3x protection contre les chutes MIL-STD

Fabriqué à partir d’environ 50 % de matériaux recyclés

Disponible pour la gamme iPhone 14 et iPhone 13

La technologie antimicrobienne durable aide à protéger le boîtier contre de nombreuses bactéries courantes

Garantie à vie limitée

Existe en : noir, vert, rose, bleu tempête, pêches et coquelicots bord de mer

Prix ​​: 59,95 $

Construction et matériaux

OtterGrip Symmetry pour iPhone en bleu tempête

L’OtterGrip a une construction en polycarbonate et en caoutchouc. Le dos présente une finition mate sur le polycarbonate dur avec le caoutchouc plus souple utilisé pour le bord du boîtier.

Le boîtier présente de généreuses découpes pour les haut-parleurs, le port Lightning et l’interrupteur latéral, ainsi que des boutons en plastique pour le volume et les boutons latéraux qui offrent une sensation précise et cliquable. Il comporte également des bords surélevés pour protéger l’écran et les appareils photo de l’iPhone.

La poignée intégrée tourne à 360 degrés et se place et se déplace facilement. Mais il a suffisamment de tension pour qu’il ne ressorte pas tout seul lorsqu’il est encastré dans le boîtier.

OtterBox dit que la tige de la poignée est « fabriquée à partir d’une combinaison innovante de matériaux » qui offre un toucher doux tout en étant solide et durable.

Autour de la poignée intégrée se trouve l’aimant pour la compatibilité MagSafe.

Utilisé

Avec la poignée intégrée et la protection contre les chutes 3x MIL-STD, vous pouvez imaginer que l’OtterGrip est un étui pour iPhone plus épais. Mais de manière impressionnante, il est à peine plus épais que l’étui iPhone en cuir d’Apple.

J’ai trouvé la poignée intégrée très confortable, la plupart du temps en l’utilisant avec un doigt à l’intérieur et mon annulaire et mon index à l’extérieur. Ceux qui ont des mains/doigts plus petits peuvent certainement l’utiliser avec deux doigts dans la poignée, mais j’ai l’impression que l’utilisation d’un seul offre plus de flexibilité pour manœuvrer votre iPhone tout en tapant, en tapant, etc.

Les tiges de la poignée sont très légères et flexibles mais semblent robustes et durables. Le matériau semble similaire au fluoroélastomère utilisé pour les bracelets Apple Watch Sport mais un peu plus rigide.

L’aimant compatible MagSafe dans l’OtterGrip est tout aussi puissant ou peut-être un peu plus fort que l’étui en cuir Apple officiel. Je l’ai utilisé avec une variété d’accessoires MagSafe, y compris un chargeur sans fil officiel MagSafe 15W.

Critique constructive

La seule critique constructive à laquelle je peux penser pour OtterGrip est que cela aurait été formidable si OtterBox avait trouvé un moyen pour que la poignée intégrée fonctionne également comme support pour votre iPhone.

Si vous essayez de faire en sorte que cela se produise, la poignée revient dans le boîtier sous le poids de l’iPhone.

Conclusion

Dans l’ensemble, je pense qu’OtterGrip est un étui pour iPhone intelligent et utile. Ce ne sera bien sûr pas pour tout le monde, mais pour ceux qui recherchent une prise en main iPhone sans perdre l’accès à MagSafe, c’est la solution la plus élégante que j’ai vue avec un design relativement élancé.

Avantages:

Poignée intégrée confortable et pratique

Aimant MagSafe puissant

3x protection contre les chutes MIL-STD sans être encombrant (plus une belle protection pour l’écran et les caméras avec des bords surélevés)

Les inconvénients:

La poignée ne fonctionne pas comme support

Pour avoir excellé dans ce qu’OtterBox a prévu de faire avec ce boîtier, je donne à OtterGrip une note de 5/5.

Vous pouvez acheter OtterGrip pour iPhone 14/14 Plus, iPhone 14 Pro/Pro Max et iPhone 13 dans votre choix de six couleurs maintenant pour 59,95 $ chez OtterBox.

