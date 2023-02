POCO C55 tease pour le marché indien

POCO a récemment dévoilé le POCO C50 sur le marché indien. L’appareil a été un lancement très intrigant, après tout, c’est un Redmi A1+ renommé. L’appareil m’a laissé perplexe, ainsi que de nombreux consommateurs. Quel serait l’intérêt de vendre le même appareil à un prix plus élevé ? Personne ne le sait, mais Xiaomi avait probablement ses raisons. Peut-être que le POCO C50 était là juste pour ouvrir la voie au POCO C55. La marque tease maintenant un nouveau smartphone POCO de la série C avec ce surnom.

Le compte Twitter officiel de POCO pour l’Inde a lancé sa campagne de marketing pour l’appareil. Selon la poignée des médias, le POCO C55 offrira « Speed ​​and Swag ». Les choses ont empiré avec des phrases étranges comme « Éviter les cas » et « Bonne apparence ». Est-ce que nous examinons des appareils avec une sorte de durabilité robuste, mais qui ont toujours l’air bien ? Peut-être que j’attends trop de la campagne marketing d’un combiné bas de gamme.

Caractéristiques POCO C55

Bien sûr, les spécifications du POCO C55 restent un mystère. Mais il n’est pas difficile de s’attendre à ce qu’il vienne comme un combiné bas de gamme. Quoi qu’il en soit, il semble que l’appareil ait un beau design et vous éviterez probablement les étuis pour cacher son design. Le pronostiqueur Yogesh Brar a partagé une image qui montre le POCO C55 avec un look en similicuir. Il y a aussi des fausses coutures à la verticale. Outre le similicuir de couleur verte, on peut voir le grand rectangle noir habituel qui a été une marque de fabrique des téléphones POCO.

Sur la partie gauche, il y a une configuration à double caméra. Nous envisageons probablement une caméra avec une résolution plus élevée et un capteur de profondeur. Il y a un troisième trou avec un dicton « AI » et un flash LED pour les environnements sombres. Le POCO C55 semble être une mise à niveau incrémentielle par rapport au POCO C50 alors que le POCO C60 ne vient pas.

Caractéristiques présumées du POCO C55

Selon GSMArena, l’appareil peut finir par être un Redmi 12C renommé. Si tel est le cas, l’appareil disposera d’un écran LCD de 6,71 pouces de 1 650 x 720 pixels. Sous le capot, le Helio G85 avec jusqu’à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. L’appareil dispose d’une caméra arrière de 50 MP avec un capteur de profondeur de 0,08 MP. Il y a aussi un vivaneau selfie de 5 MP et une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge filaire de 10 W.

Nous devrons attendre plus de détails concernant la date de lancement et le prix. Cependant, cela devrait arriver dans les prochains jours.