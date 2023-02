Convertir les voitures à essence en électriques reste prohibitif

Tourné vers l’avenir : Qu’il y ait enfer ou marée haute, les véhicules électriques remplaceront probablement les véhicules à combustion dans un avenir pas trop lointain. Une question pressante encore non résolue est de savoir quoi faire des millions d’automobiles à carburant traditionnel déjà sur les routes et de celles qui resteront en service pendant des décennies. Une solution déjà explorée par les passionnés est la conversion, c’est-à-dire supprimer la centrale électrique à essence des véhicules existants et les remplacer par des moteurs électriques et des batteries.

Nous avons profilé plusieurs constructions gaz-électricité au fil des ans, y compris cette Mustang 1968 tout électrique, une transformation Toyota Celica de 1980 réalisée par un adolescent et un propriétaire de Ferrari classique qui a échangé le moteur italien contre une centrale électrique, mais comme le souligne The Guardian , cette route a été et continuera probablement d’être limitée à ceux qui ont les poches profondes pendant un certain temps encore.

Zelectric Motors, une entreprise de San Diego spécialisée dans l’électrification des Porsche et Volkswagen classiques, note sur son site Web que les conversions commencent autour de 78 000 $ et peuvent atteindre plus de 100 000 $. Le PDG David Benardo a déclaré à la publication que les conversions électriques sont coûteuses en partie parce que – du moins aujourd’hui – elles sont effectuées au cas par cas.

« Ce n’est pas une rénovation de 5 000 $ à 10 000 $ qui va sauver votre vieille voiture », a-t-il ajouté.

La porte est grande ouverte pour qu’un grand constructeur automobile se lance dans le jeu de la conversion, mais cela n’a peut-être pas beaucoup de sens financier pour le moment.

Chevrolet tease un ensemble de conversion depuis des années; avec un peu de chance, il arrivera vers le milieu de 2023. Plus tôt cette année, Toyota a présenté une paire de véhicules concept AE86 qui avaient été équipés de moteurs électriques.

La plupart des autres constructeurs automobiles se concentrent sur la transition des nouvelles voitures vers l’énergie électrique, car c’est sans aucun doute là que se trouve la majeure partie de l’argent en ce moment. Et même dans ce cas, les fabricants sont aux prises avec des problèmes de production.

À quoi ressemble votre roadmap automobile à long terme ? Avez-vous déjà fait le saut vers un véhicule électrique ou cherchez-vous à vous accrocher à un véhicule à essence le plus longtemps possible?

