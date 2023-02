Apple a commencé à travailler sur l’iPhone 15 Ultra !

Apple, le géant de la technologie qui a transformé le monde avec ses produits innovants, a travaillé sans relâche sur ses nouveaux modèles après avoir remporté le succès avec sa série iPhone 14. La société a récemment divulgué des informations sur la production d’un nouveau modèle phare, l’iPhone 15 Ultra, qui devrait ouvrir une nouvelle ère dans l’industrie des smartphones.

Dans une récente déclaration concernant le rapport financier 2022, le PDG d’Apple, Tim Cook, a souligné l’importance de l’iPhone dans la vie des gens, déclarant que «l’iPhone fait désormais partie intégrante de la vie des gens. Vous partagez beaucoup d’informations avec nous, notamment des informations de santé et bancaires. Nous développons de nouvelles technologies pour faciliter la vie de nos utilisateurs dans de nombreux aspects de leur vie ».

De nouveaux détails sur le prochain iPhone 15 Ultra

L’iPhone 15 Ultra devrait changer la donne sur le marché des smartphones avec ses fonctionnalités et technologies innovantes. Au cours des derniers mois, des rumeurs ont circulé selon lesquelles le modèle iPhone 15 Pro Max serait renommé en modèle Ultra pour être compatible avec l’Apple Watch. Cependant, un récent rapport de Bloomberg a révélé qu’un nouveau membre rejoindrait la série iPhone 15. Ce serait l’iPhone 15 Ultra.

Apple a progressivement augmenté les prix de ses modèles phares, mais il a également été constaté que les utilisateurs se tournent vers des modèles plus chers. Nous estimons qu’Apple rendra le Pro Max plus attractif en termes de prix en introduisant le modèle iPhone 15 Ultra, qui coûtera 100 $ de plus que le modèle iPhone 15 Pro Max.

L’iPhone 15 Ultra sera doté de plusieurs nouvelles fonctionnalités, dont la technologie de connexion Type-C, qui est devenue une exigence légale de l’Union européenne. Cependant, la nouvelle technologie apparaîtra avec des limitations techniques dans la série iPhone 15. La vitesse de transfert de fichiers et les technologies de charge rapide seront les mêmes que la technologie Lightning.

Le nouvel iPhone 15 Ultra sera également doté de plusieurs fonctionnalités avancées. Y compris un processeur plus puissant, un appareil photo amélioré et une autonomie de batterie améliorée. Le téléphone peut également avoir un écran pliable, bien que nous n’ayons pas encore de confirmation.

En conclusion, le nouveau modèle phare d’Apple, l’iPhone 15 Ultra, va changer la donne dans l’industrie des smartphones. Avec ses fonctionnalités et technologies innovantes, l’iPhone 15 Ultra devrait révolutionner la façon dont les gens utilisent leur smartphone. Bien que le téléphone ait un prix plus élevé, il est prévu que l’investissement en vaudra la peine pour ceux qui recherchent le smartphone le plus récent et le plus avancé du marché.

iPhone 15 Pro

En 2023, Apple lancera la série iPhone 15. Ce sera le dernier ajout à la gamme iPhone. La série iPhone 15 sera disponible dans les mêmes tailles que la gamme iPhone 14. Mais cela n’indique pas nécessairement que vous n’obtiendrez pas plus d’espace d’écran.

La gamme iPhone 14 comprend l’iPhone 14 de 6,1 pouces, l’iPhone 14 Plus de 6,7 pouces, l’iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et l’iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces. L’initié de ShrimpApplePro, qui a été une source précise de fuites d’Apple dans le passé, avait précédemment déclaré que les modèles d’iPhone 15 Pro auraient des lunettes plus fines que leurs homologues de 2022.

Des cadres plus fins entraînent une augmentation de l’espace d’écran utilisable, bien que l’augmentation soit marginale. Les lunettes plus fines sont également fantastiques. Mais l’inconvénient est qu’il n’y a pas assez de place pour reposer vos doigts et cela peut entraîner des contacts accidentels. Cependant, les utilisateurs s’y habituent généralement après un certain temps.

Selon ShrimpApplePro, ils ont confirmé la fuite d’autres sources, il est donc fort probable que l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max, qui pourraient s’appeler l’iPhone 15 Ultra, auront des lunettes plus minces. Une réduction de la taille du cadre permettra à plus de contenu d’apparaître à l’écran. Sans augmenter la taille globale de l’appareil. C’est une excellente nouvelle pour les utilisateurs qui recherchent toujours plus d’espace sur l’écran.

Passant à autre chose, Shrimp avait également déclaré dans le passé que la gamme iPhone 15 aurait des bords incurvés. Ils disent que leurs sources n’ont pas pu confirmer cette rumeur. Le leaker avait également affirmé que les lunettes plus minces et les bords incurvés créeraient un effet semblable à Apple Watch. Ce serait un ajout bienvenu à l’iPhone. Comme l’Apple Watch a été l’un des produits les plus populaires ces dernières années.

Selon des rumeurs antérieures, toute la gamme aura l’interface Dynamic Island au lieu de l’encoche. L’interface Dynamic Island est une nouvelle fonctionnalité qui permet une expérience utilisateur plus immersive. Les combinés arriveront sans le port Lightning et les boutons physiques. C’est un grand changement pour l’iPhone, car il a toujours eu des boutons physiques et un port Lightning.

Les modèles standard conserveront probablement le taux de rafraîchissement de 60 Hz et exécuteront probablement l’A16 Bionic. L’A16 Bionic est une puce puissante qui peut gérer même les tâches les plus exigeantes. Les modèles Pro, en revanche, pourraient comporter une nouvelle puce de 3 nm. La nouvelle puce serait encore plus puissante que l’A16 Bionic. Ce qui rendrait les modèles Pro encore plus rapides et réactifs.

Le modèle le plus haut de gamme, qui sera l’iPhone 15 Ultra, comportera très probablement une caméra à zoom périscope. Cela pourrait l’aider à devenir le meilleur téléphone avec appareil photo de 2023. L’appareil photo à zoom périscope serait un nouvel ajout à l’iPhone. Et cela permettrait des capacités de zoom encore meilleures. Ce serait une fonctionnalité intéressante pour les utilisateurs qui aiment prendre des photos avec leur iPhone.