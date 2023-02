Que se passe-t-il dans le ciel des États-Unis ? Tous les objets non identifiés abattus ces jours-ci

Après l’affaire du ballon espion chinois, les Etats-Unis ont peur que Pékin les surveille. Pour le moment, cependant, rien n’est exclu.

Une chasse a commencé, tous avec leurs yeux pointés vers le haut et des missiles prêts à détruire des choses non identifiées volant au-dessus. Des choses au moins exceptionnelles se passent dans le ciel au-dessus des États-Unis. En ce moment, le Pentagone est à la recherche de quatre objets volants qui ont été abattus en moins d’une semaine. Ils ont été repérés en Alaska, au Canada et au Michigan, le dernier survolant le lac Huron dans le Montana, puis percuté par un F-16. Personne ne sait ce qu’ils sont, d’où ils viennent et pourquoi tout d’un coup ils sont apparus dans une tache de léopard dans le ciel.

Tout a commencé avec le ballon espion chinois, depuis lors le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord, ou NORAD, a modifié son système radar pour le rendre plus alerte, en conséquence le nombre d’objets aperçus a augmenté. Tout simplement, celui qui cherche trouve. « Nous avons examiné de plus près notre espace aérien à ces altitudes, y compris des améliorations de notre radar, ce qui peut expliquer au moins en partie l’augmentation des objets que nous avons détectés au cours de la semaine dernière », a déclaré Melissa Dalton, secrétaire adjointe à la défense nationale. , en conférence de presse. La grande crainte est que les objets flottants soient une arme chinoise pour espionner les États-Unis, une peur alimentée par la revendication par Pékin du ballon abattu.

Objets volants abattus aux États-Unis

À 20 000 pieds (6 096 mètres) au-dessus du lac Huron, un objet octogonal avec des cordes pendantes librement, sans charge, a été repéré dimanche. Étant donné qu’il constituait une menace potentielle pour l’aviation, le président Joe Biden a ordonné qu’il soit abattu. Non seulement cela, comme l’explique le Pentagone, il semble que le corps ait voyagé à proximité de sites militaires américains, donc l’hypothèse qu’il s’agisse d’un véhicule envoyé pour surveiller la défense américaine n’est pas exclue non plus. C’était le quatrième objet volant à être abattu au-dessus de l’Amérique du Nord par un missile.

Vendredi, un objet de la taille d’une petite voiture a été abattu au large de la côte de l’Alaska, le lendemain, quelque chose de très similaire a été frappé par l’armée au Yukon, au Canada. Le radar du NORAD a suivi les objets volants pendant 12 heures, et malgré les lectures vidéo et de capteurs recueillies par les pilotes américains, on ne sait toujours pas ce qu’ils sont et d’où ils viennent. Ils devront être récupérés pour que le FBI et la Gendarmerie royale du Canada puissent examiner les débris, ont déclaré des responsables au New York Times.

La terreur d’être espionné par la Chine

L’observation du ballon au large de la Caroline du Sud le 4 février, qui a été revendiquée par la Chine, a attisé des craintes déjà profondes. Les États-Unis prétendent depuis longtemps que la Chine les espionne via TikTok, collectant et stockant de manière inappropriée les données des utilisateurs. Pour cette raison, une véritable campagne a commencé pour éradiquer le réseau social aux États-Unis. Pékin a expliqué que le ballon n’était qu’un appareil pour détecter des données météorologiques, dans les jours suivants, il a ajouté qu’il ne savait rien de la nature et de l’origine des autres objets volants.

Le chef de la majorité démocrate au Sénat américain, Chuck Schumer, a fermement pointé du doigt la Chine. « Les Chinois ont été humiliés, je pense qu’ils ont été surpris en train de mentir », a-t-il déclaré. « C’est un vrai revers pour eux. » Un porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche a alors tenté d’adoucir le discours de Schumer, expliquant qu’il était trop tôt pour accuser qui que ce soit et que pour avoir des réponses concrètes il fallait attendre la récupération des objets abattus.

Les signalements d’OVNIS se multiplient

Le général de l’US Air Force Glen Van Herck, responsable de la sécurité de l’espace aérien américain, a expliqué que des recherches sont en cours et qu’il n’exclut aucune option. « Je vais laisser la communauté du renseignement et la communauté du contre-espionnage comprendre cela », a-t-il déclaré. Le Pentagone et les agences de renseignement ont depuis longtemps intensifié leurs études sur les incidents anormaux à proximité des bases militaires, et le gouvernement américain a également mis en place le All-domain Anomaly Resolution Office, un bureau ad hoc pour analyser chaque observation à proximité des installations et des navires militaires.

Comme l’explique un rapport publié en janvier, les signalements d’objets volants non identifiés ont triplé en un an. Les enquêteurs ont catalogué 510 rapports. De nombreux rapports « manquent de données suffisamment détaillées » pour dire définitivement ce que le personnel a vu. Le général VanHerck a expliqué que les radars du NORAD ne sont pas encore capables de détecter adéquatement les menaces, mais les États-Unis et le Canada investissent dans de nouvelles technologies et des systèmes d’intelligence artificielle pour mieux identifier les objets volants. « Je suis très encouragé par l’endroit où nous allons », a déclaré le général VanHerck, « mais nous avons encore des défis à relever. »