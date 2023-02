Comment les chiens réagissent aux hurlements des loups : une vidéo montre le comportement de différentes races

Le hurlement est un appel de loup caractéristique, mais tous les chiens ne l’utilisent pas. Les scientifiques ont évalué la réponse de différentes races aux hurlements et déterminé quels chiens hurlaient le plus (et pourquoi)

De nombreux propriétaires de chiens ont entendu hurler leurs amis à quatre pattes, l’appel indubitable des loups et autres canidés. Mais ce comportement, lié par exemple à la communication à distance entre les membres d’une meute de loups, n’est pas toujours présent chez les chiens. En fait, beaucoup de nos amis à quatre pattes ne hurlent pas, tandis que d’autres sont plus enclins à hurler. Mais pourquoi? Les scientifiques émettent l’hypothèse que le processus de domestication pourrait être à la base, qui selon une étude récente menée par des scientifiques de l’Université du Pays Basque (UPV/EHU) a commencé il y a au moins 17 000 ans, dans une période de le Paléolithique supérieur appelé Magdalénien.

Pour comprendre comment les chiens réagissent aux hurlements des loups, un groupe de chercheurs a mené une expérience intéressante, exposant 68 chiens de différentes races pures à des enregistrements de ces cris, semblables à des lamentations mélancoliques qui résonnent dans les montagnes. L’enquête a été menée par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques hongrois de l’université Eötvös Loránd de Bucarest, qui ont collaboré étroitement avec des collègues du département de zoologie de l’université de Cambridge (Royaume-Uni), du département de médecine vétérinaire de l’université de Sassari, de l’International Wolf Center du Minnesota (États-Unis) et d’autres instituts. Les scientifiques, coordonnés par le professeur Fanni Lehoczki, professeur au département d’éthologie de l’université hongroise, ont déterminé que le type de réponse des chiens aux hurlements des loups est influencé par de multiples facteurs : la proximité génétique plus ou moins grande avec le loup – la soi-disant «distance de la racine» -; le sexe; statut reproductif; c’est l’âge.

Les chercheurs ont découvert que les chiens qui réagissent le plus longtemps aux hurlements de loup (avec d’autres hurlements) sont des chiens plus âgés et des races plus anciennes, ceux qui sont génétiquement les plus proches des ancêtres sauvages. Non seulement ces chiens hurlent davantage, mais ils présentent également des comportements qui indiquent plus de stress, tels que des tremblements, un léchage de bouche et une tendance à uriner. « Il est intéressant de noter que cet effet génétique sur le hurlement ne se produit que chez les chiens plus âgés (plus de cinq ans), pour lesquels une expérience ou un effet de personnalité lié à l’âge peut être une explication plausible », a déclaré l’éthologue Tamás Faragó, co-auteur. de l’étude fascinante.

Les chiens de races plus modernes, comme les petites races, ont tendance à aboyer davantage en réponse aux hurlements. Selon les scientifiques, les chiens de races ancestrales essaient de communiquer directement avec les loups, probablement pour indiquer une intrusion dans leur territoire et peut-être la peur, tandis que ceux qui aboient essaient de communiquer avec leur propriétaire, peut-être pour l’avertir d’un danger potentiel. Dans la vidéo ci-dessous, vous pouvez observer et écouter le comportement fascinant de différentes races de chiens en réponse aux enregistrements de hurlements.

Le professeur Lehoczki et ses collègues ont également découvert que les mâles castrés hurlaient plus que les mâles non castrés. Puisqu’on sait que les premiers ont plus peur que les seconds, il est possible que le hurlement de réponse soit une façon d’exprimer son inquiétude, son stress. Aucune différence n’est apparue pour les femelles stérilisées ou non. Les chercheurs pensent que la génétique a un impact significatif sur le comportement vocal des chiens, mais la domestication et d’autres facteurs sociaux et environnementaux peuvent également jouer un rôle important. Étudier le comportement des chiens sauvages ou ceux qui ont évolué différemment de nos amis à quatre pattes (comme les dingos australiens qui hurlent comme des loups) pourrait nous aider à mieux comprendre ce comportement et l’évolution de la communication vocale en général. Les détails de la recherche « La distance génétique des loups affecte les réactions des chiens de la famille envers les hurlements » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Communications Biology of the Nature circuit.

