Les développeurs de Mozilla refont Thunderbird, en quelque sorte

Dans le contexte : Il était une fois, Mozilla abandonnait apparemment le projet Thunderbird pour se concentrer exclusivement sur Firefox. Les choses ont changé en 2020, lorsque la filiale MZLA a été créée pour gérer le client de messagerie, et maintenant les développeurs ont annoncé un plan clair sur la façon dont ils amélioreront le programme au cours des trois prochaines années.

Mozilla Thunderbird approche de son 20e anniversaire et les développeurs réfléchissent déjà à la manière dont l’un des clients de messagerie les plus populaires peut être durable pour les 20 prochaines années. La base de code de Thunderbird est ancienne, à tel point qu’elle devient « insoutenable », mais les choses vont changer à partir de la sortie de la mise à jour « Supernova » (Thunderbird 115) prévue pour juillet 2023.

Les développeurs de MZLA/Mozilla ont annoncé qu’ils reconstruisaient l’interface de Thunderbird « à partir de zéro », avec une refonte modernisée du logiciel à la fois visuellement et techniquement. Une refonte massive pour se débarrasser de toutes les dettes techniques et d’interface accumulées au cours des 10 dernières années, ce qui n’est « pas une tâche facile » mais nécessaire si l’équipe de Thunderbird veut pérenniser le projet pour les années à venir.

Grâce à un flux constant de dons d’utilisateurs provenant de l’initiative MZLA, les développeurs de Thunderbird peuvent désormais établir un plan pluriannuel sur ce qu’ils vont réellement faire avec le code open source du logiciel. À l’heure actuelle, il y a trois « objectifs principaux » à moyen terme que l’équipe MZLA va mettre en œuvre au cours des 3 prochaines années.

Le premier objectif consiste à rendre la base de code « plus légère et plus fiable », à réécrire l’ancien code et à supprimer les dettes techniques susmentionnées ; le deuxième objectif est de reconstruire l’interface à partir de zéro, en créant un système de conception cohérent tout en conservant une « interface utilisateur adaptable et extrêmement personnalisable ». Enfin, le troisième objectif est de passer à un calendrier de publication mensuel, tout comme Firefox.

En fait, Thunderbird est toujours « littéralement un tas de code » exécuté au-dessus de la base de code de Firefox, ont déclaré les développeurs. Cette approche a permis à Thunderbird de tirer parti de toutes les « bonnes choses » du navigateur open source, comme le prise en charge multiplateforme, le moteur de mise en page Gecko et le moteur/compilateur JavaScript Spidermonkey. Mais cela a également fait du développement de Thunderbird une affaire complexe, car Firefox est géré par des centaines de développeurs qui changent les choses quotidiennement tandis que le client de messagerie peut compter sur « un peu plus d’une douzaine » de développeurs principaux.

Cependant, l’approche communautaire de MZLA et les dons réguliers ont grandement aidé Thunderbird à traverser les moments difficiles que le projet a dû endurer au cours des dernières années. La communauté Thunderbird sera également au centre du projet à l’avenir, car les développeurs apporteront les nombreuses améliorations qu’ils ont en réserve pour l’interface utilisateur et l’interface utilisateur (UX) du programme au cours des 2 prochaines années tout en créant une interface qui « peut s’adapter aux besoins de chacun. »

Dans un avenir proche, Mozilla Thunderbird se concentrera sur l’ajout de nouvelles fonctionnalités que certains clients de messagerie concurrents possèdent depuis des années, ainsi que sur la création de solutions innovantes pour améliorer l’expérience de chacun. L’équipe de développeurs principaux s’agrandit également, tandis qu’il est prévu d’augmenter les sources de revenus au-delà des dons des utilisateurs.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :