Découverte des restes fossiles d’un gigantesque pingouin préhistorique : il était aussi gros qu’un gorille

Les restes fossilisés de ce que l’on pense être le plus grand pingouin ayant jamais vécu sur Terre ont été découverts sur l’île du sud de la Nouvelle-Zélande. Kumimanu fordycei pesait 150 kg et était aussi gros qu’un gorille mâle adulte.

Illustration de deux espèces de manchots géants nouvellement découvertes : Kumimanu fordycei et Petradyptes stonehousei. Crédit : Simone Giovanardi

En Nouvelle-Zélande, les restes fossiles d’un énorme pingouin préhistorique ont été découverts, probablement le plus grand qui ait jamais vécu sur Terre. En effet, ce gigantesque sphénisciforme pesait un bon 150 kilogrammes, soit plus de trois fois le manchot empereur (Aptenodytes forsteri), le plus majestueux de ceux actuellement en vie. Même la hauteur du fordycei Kumimanu – c’est le nom scientifique que lui ont attribué les experts – était nettement plus élevée, bien que ce paramètre soit décidément plus complexe à déterminer que le poids. Sur la base des données recueillies, on estime que ce manchot était très probablement aussi gros qu’un gorille mâle adulte, un dos argenté, avec un poids moyen de 160 kilogrammes et une taille pouvant atteindre 1,75 mètre. Le manchot éteint était donc un véritable colosse, qui vivait au cœur du Paléocène supérieur, soit il y a entre 65 et 55 millions d’années.

Le manchot géant éteint a été découvert et décrit par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques du musée « Te Papa Tongarewa » de Nouvelle-Zélande à Wellington, qui a collaboré étroitement avec des collègues du Bruce Museum de Greenwich (États-Unis), du Museum of zoologie et le Département des sciences de la Terre de l’Université de Cambridge (Royaume-Uni), l’École des sciences naturelles de l’Université Massey et d’autres instituts. Les chercheurs, dirigés par le professeur Alan JD Tennyson, ont trouvé les restes fossiles sur un site paléontologique au nord d’Otago appelé la formation de Moeraki, située sur l’île du Sud, la plus grande de la nation océanique. Les fossiles de manchots étaient incrustés dans de gros rochers trouvés sur une plage entre 2016 et 2017.

Squelettes en comparaison. Crédit : Simone Giovanardi

Après les analyses habituelles des fossiles, un âge compris entre 59,5 et 55,5 millions d’années a été déterminé. Autrement dit, ils dataient de la fin du Paléocène. Cela indique que ces manchots gigantesques nageaient dans la mer environ 10 millions d’années après la disparition des dinosaures non aviaires, survenue il y a 66 millions d’années après l’impact de l’astéroïde Chicxulub (d’un diamètre estimé à 10-14 kilomètres).

Grâce à l’aide d’un laser, les chercheurs ont recréé des impressions 3D de l’humérus du pingouin et, en utilisant une technique appelée régression allométrique avec laquelle ils ont comparé diverses espèces de sphénisciformes éteintes et vivantes, ont déterminé le poids du fordycei Kumimanu, entre 148 et 159 kilogrammes. pour le spécimen identifié. « Les fossiles nous fournissent des preuves de l’histoire de la vie, et parfois ces preuves sont vraiment étonnantes. De nombreux pingouins fossiles ont atteint des tailles énormes, éclipsant facilement les plus grands pingouins vivants aujourd’hui. Notre nouvelle espèce, Kumimanu fordycei, est le plus grand pingouin fossile jamais découvert – à environ 350 livres, il pesait plus que Shaquille O’Neal au sommet de sa carrière », a déclaré le co-auteur de l’étude, Daniel Field, dans un communiqué de presse. de Cambridge, en référence à l’ancien champion NBA Orlando Magic.

Le nom scientifique choisi pour le manchot préhistorique est un hommage au professeur émérite R. Ewan Fordyce de l’université d’Otago, considéré par ses collègues comme une véritable légende de la paléontologie. En plus du géant Kumimanu fordycei, des fossiles d’une autre espèce de manchot éteinte, nommée Petradyptes stonehousei, ont également émergé parmi les rochers récupérés sur l’île du Sud. Bien qu’elle ne soit pas aussi gigantesque que la première, cette deuxième espèce était encore plus grande que le manchot empereur, pesant environ 50 kilogrammes. Les détails de la recherche « Le plus grand pingouin fossile connu donne un aperçu de l’évolution précoce de la taille du corps sphénisciforme et de l’anatomie des nageoires » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Journal of Paleontology de l’Université de Cambridge.



