Microsoft teste un contrôleur d’éclairage RVB natif dans Windows 11

Quelque chose à espérer : Quelle que soit votre opinion sur les accessoires recouverts de RVB, leur popularité ne peut être niée. La sélection de la myriade de couleurs et de motifs qu’ils affichent indique généralement l’installation de logiciels tiers tels que iCue pour les produits Corsair ou Razer Synapse, mais il semble que Microsoft travaille sur un contrôleur universel natif dans Windows 11 pour tous les accessoires RVB.

L’utilisateur de Twitter Albacore (via The Verge) a repéré de nouvelles options pour l’éclairage des appareils dans la dernière version d’aperçu de Windows 11 à partir de Dev Channel (25295), située dans la section Personnalisation.

De nouveaux paramètres pour l’éclairage de l’appareil font leur apparition dans la version 25295. Est-ce le début de la fin pour les applications d’équipement de jeu RVB de mauvaise qualité ? ???? La caractéristique pour cela date de 2018 et les références à la fonctionnalité existent depuis des années. Pas annulé après tout ????https://t.co/oG4JbKsoeB pic.twitter.com/bMtxCH8REo — Germon (@thebookisclosed) 10 février 2023

Les captures d’écran montrent que la fonctionnalité comprend une liste de tous les matériels RVB pris en charge, tels que les casques, les souris et, dans ce cas, le Stream Deck d’Elgato. Les lumières de chaque appareil peuvent être personnalisées en fonction de la luminosité, des effets d’éclairage, de la vitesse d’effet et de la couleur. Il existe également une bascule pour faire correspondre les couleurs des accessoires avec la couleur d’accentuation de Windows.

La liste ne comprend que des périphériques, nous ne savons donc pas si Windows 11 permettra également aux propriétaires de personnaliser l’éclairage RVB sur du hardware comme les cartes mères, les cartes graphiques et la RAM, mais cette fonctionnalité pourrait être ajoutée avant l’arrivée de la version finale.

Les logiciels de concentrateur RVB tiers peuvent être pénibles à utiliser, intrusifs et gourmands en ressources. Il existe d’excellentes applications tout-en-un comme SignalRGB qui peuvent contrôler l’éclairage sur les appareils de plusieurs fabricants et offrent une foule de cloches et de sifflets, bien sûr, mais les paramètres universels dans Windows 11 seraient probablement un ajout bienvenu pour ceux qui veulent un un moyen rapide et facile de personnaliser leurs appareils et ne nécessitent pas les nombreuses options trouvées dans les applications dédiées.

Microsoft n’a pas encore fait d’annonce publique concernant le panneau de contrôle d’éclairage RVB dans Windows 11. Les fonctionnalités qui apparaissent dans les versions d’aperçu ne sont pas toujours intégrées aux versions grand public du système d’exploitation, il n’y a donc aucune garantie que celle-ci le fera. Cependant, la réponse jusqu’à présent a été extrêmement positive.

Microsoft est sur le point de déployer un explorateur de fichiers mis à jour qui inclut une intégration accrue avec OneDrive, la messagerie électronique et Microsoft 365 avant la fin de l’année. Il pourrait s’agir de la version maîtresse d’une mise à jour Moment ou de la mise à jour 23H2 de Windows 11, qui pourrait également inclure la fonction d’éclairage RVB.



