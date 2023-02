Montre connectée au volant : qu’est-ce qui est autorisé ?

La plupart des gens savent qu’il est généralement interdit d’utiliser un smartphone au volant. Mais qu’en est-il de l’Apple Watch, Galaxy Watch and Co. ? Après tout, une smartwatch a de nombreuses fonctions similaires à celles d’un smartphone.

La smartwatch ne doit pas distraire

Fondamentalement, la smartwatch est égale au smartphone. Cela indique qu’il ne doit pas distraire le conducteur pendant la conduite. Par conséquent, il ne peut être utilisé que si vous utilisez la commande vocale ou si des SMS entrants vous sont lus par la montre.

Cela vous évite d’être distrait en regardant l’écran de la montre plus longtemps. Un coup d’œil rapide pour lire l’heure devrait être autorisé, mais la lecture d’un message prend plus de temps et n’est donc pas autorisée.

Selon l’ADAC, la durée pendant laquelle vous êtes autorisé à regarder l’horloge dépend du trafic et de la vitesse à laquelle vous conduisez. Cependant, il ne semble pas y avoir de critères concrets de durée, de vitesse et de conditions de circulation.

La diligence raisonnable doit être respectée

Comme l’écrit bussgeldkatalog.de, l’obligation générale de diligence doit être respectée lors de l’utilisation de la Smartwatch. Cela prescrit un style de conduite tourné vers l’avenir et prudent.

Si celui-ci est blessé par la smartwatch et que vous provoquez un accident, cela peut avoir de graves conséquences pour vous. En cas de dommages matériels, vous recevrez une amende et des points à Flensburg. Si vous blessez quelqu’un, vous devez vous attendre à une plainte pénale.

Résumé

Une montre connectée au poignet pendant la conduite n’est pas un problème en soi. Vous pouvez également l’utiliser pour lire brièvement l’heure. Pour toutes les autres fonctions qui vous obligent à vérifier l’horloge un peu plus longtemps, vous devez vous arrêter et garer la voiture, sinon vous serez passible de pénalités.

L’exception est si vous contrôlez la montre avec votre voix ou si la montre vous lit le message. Parce qu’alors, vous pouvez continuer à regarder la route et le trafic tout en conduisant.

