De nos jours, il est devenu plus facile de formater du texte sur Google Docs 101. Par conséquent, l’outil de moteur de recherche est populaire parmi les opérateurs de saisie de données. C’est maintenant un outil de traitement de texte fiable pour les personnes qui n’ont pas de clé de licence pour MS Office. De plus, cela s’améliore depuis un certain temps.

Cependant, vous ne trouverez peut-être pas certaines de ses fonctionnalités utiles car vous pouvez facilement les exécuter sur des traitements de texte de bureau. Il possède des fonctionnalités similaires à celles de Microsoft Office, telles que l’italique, le gras et le soulignement. De plus, ce sont parmi les principales fonctionnalités facilement disponibles dans la barre d’outils. De plus, vous pouvez utiliser des fonctionnalités de texte spécialisées pour les barrés, les italiques et le soulignement.

En plus de cela, il existe des tâches de formatage quotidiennes telles que les exposants, les indices et les barrés. Plus important encore, ils sont disponibles dans la barre d’outils ; si vous savez exactement où ils se trouvent, vous pouvez facilement les utiliser.

Comment formater du texte sur Google Docs 101 ?

La plupart des gens considèrent Google Docs comme la meilleure alternative à Microsoft Office. L’outil en ligne permet des fonctionnalités similaires, tout comme son homologue. De plus, c’est aussi simple que d’utiliser MS Office sur votre PC. Si vous souhaitez formater du texte sur Google Docs 101, alors soyez à l’aise. Les étapes suivantes vous aideront à trouver des options de formatage fantastiques. Commençons maintenant :

1. Accédez au menu supérieur.

2. Maintenant, vous devrez surligner le texte.

3. Accédez au menu supérieur de Google Docs. Recherchez l’option Format, puis cliquez sur le texte.

Voilà. Avez-vous pu utiliser Google Docs ? Il est facile de trouver toutes les options de formatage en un seul endroit. De plus, vous pouvez utiliser le gras, l’italique, le barré, le souligné, l’indice et l’exposant. Parallèlement à cela, vous pouvez modifier la taille de votre texte, modifier la capitalisation en minuscules ou en majuscules, etc. Voici donc comment vous pouvez formater du texte dans Google Docs 101.