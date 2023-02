Regardez le Samsung Galaxy S23 Ultra se rayer et brûler dans ce test de durabilité

Le Galaxy S23 Ultra est le joyau de la couronne de la dernière série S23 publiée. Et comme vous l’avez peut-être deviné, il a placé la barre haute pour les meilleurs téléphones Android. Mais ce n’est pas comme si le téléphone n’avait reçu aucune critique. Ça faisait! Cependant, la plupart du temps, Samsung ne prenait pas les mesures innovantes appropriées sur la série S23.

Néanmoins, le téléphone fonctionne comme une bête, même avec un design peu inspiré. Cela s’applique à la fois aux performances quotidiennes et aux performances de jeu. Et il y a quelques heures à peine, il a subi le test de durabilité le plus extrême. D’après ce que montre ce test, le Samsung Galaxy S23 Ultra est construit comme un tank !

Le Galaxy S23 Ultra est rigide comme un roc !

JerryRigEverything est essentiellement une source fiable pour vérifier la durabilité des smartphones. Et il vient de faire subir au Galaxy S23 Ultra de nombreux abus. Eh bien, tout comme le Galaxy S22 Ultra, le S23 Ultra a géré tous les abus comme un champion !

Cependant, par rapport au S22 Ultra, le S23 Ultra a quelques améliorations de durabilité importantes que vous voudriez vérifier. Par exemple, le téléphone est livré avec Gorilla Glass Victus 2, qui est actuellement le verre de smartphone le plus résistant du marché.

De plus, Samsung a utilisé une quantité importante de matériaux recyclés dans le Galaxy S23 Ultra. Même si tous ces éléments représentent une durée de vie plus élevée, ils ne semblent pas vraiment apporter de nombreuses améliorations fonctionnelles.

Le S23 Ultra se gratte toujours avec des matériaux à un niveau Mohs 6 et obtient des marques plus profondes au niveau 7. Ce résultat est au coude à coude avec le test de durabilité du S22 Ultra. Mais l’essentiel est que le corps puisse résister à la flexion comme un champion. Et l’écran peut résister à une minute complète de feu. Oui, il est bien construit comme un tank !