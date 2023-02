Comment défier Apple et créer une paire stéréo HomePod avec des haut-parleurs de première et de deuxième génération

L’une des limites du HomePod de deuxième génération est qu’il ne peut pas être utilisé en tandem avec un modèle de première génération pour créer une paire stéréo. « La création d’une paire stéréo HomePod nécessite deux enceintes HomePod du même modèle », explique Apple. Il existe cependant une solution de contournement à cela sur Mac avec une astuce logicielle intelligente.

Limitation du HomePod stéréo d’Apple

Disons que vous avez actuellement un HomePod de première génération et que vous envisagez d’acheter un deuxième génération pour l’accompagner. La limitation d’Apple indique que vous ne pouvez pas créer de paire stéréo entre ces deux HomePods. Vous pouvez créer un groupe AirPlay, mais cela lit simplement le même son des deux HomePod, plutôt que de diviser le son en canaux gauche et droit appropriés.

Voici ce que dit Apple à propos de cette limitation :

La création d’une paire stéréo HomePod nécessite deux haut-parleurs HomePod du même modèle, tels que deux HomePod mini, deux HomePod (2e génération) ou deux HomePod (1re génération).

Cette limitation a probablement été faite pour une bonne raison. Le HomePod 1 et le HomePod 2 présentent quelques différences ; le plus notable étant que le HomePod 2 a en fait deux tweeters de moins que le HomePod 1.

Mais si vous n’êtes pas un audiophile qui peut remarquer la moindre différence de qualité sonore, il existe une solution de contournement pour créer une paire stéréo sur votre Mac qui se compose d’un HomePod de première génération et d’un HomePod de deuxième génération.

Création d’une paire stéréo HomePod incompatible sur Mac

Pour ce faire, vous devrez télécharger et configurer l’application Airfoil des gens de Rogue Amoeba, le créateur de nombreuses excellentes applications Mac pour le contrôle audio. Airfoil vous permet de diffuser de l’audio sur un certain nombre d’appareils différents, y compris les HomePods.

Le processus d’installation d’une application comme Airfoil est devenu un peu compliqué avec les récents changements de sécurité dans macOS. Suivez le guide de Rogue Amoeba ici si vous avez besoin d’aide, mais l’application Airfoil vous guidera également tout au long du processus.

Une fois que vous avez installé Airfoil sur votre Mac, la première étape consiste à accéder au dossier Applications dans macOS et à localiser Airfoil. Faites un clic droit dessus et choisissez l’option « Dupliquer » ; essentiellement, ce que nous faisons est de créer deux instances différentes d’AirFoil sur notre Mac. L’un d’eux sera utilisé pour contrôler le HomePod gauche et l’autre pour contrôler le HomePod droit.

Remarque : je recommande d’utiliser l’application Home pour renommer les deux HomePod en fonction de leur emplacement. J’ai choisi de nommer le HomePod de gauche « HomePod L » et celui de droite « HomePod R ». Cela facilite l’organisation dans l’application Airfoil.

Maintenant, ouvrez les deux instances de Airfoil. Vous devriez voir une liste de toutes les options de sortie de haut-parleur disponibles sur votre Mac, y compris chacun de vos HomePods. En haut des deux instances, vous verrez un bouton « Source ». Dans mon cas, je veux que tout ce qui vient de l’application Musique soit acheminé via ma configuration Airfoil. Vous pouvez changer la source comme vous le souhaitez.

Ensuite, choisissez le HomePod de gauche et cliquez sur l’icône de la musique. Cela lancera la lecture via le HomePod gauche, mais nous devons nous assurer que le HomePod gauche ne lit que le canal gauche de l’audio stéréo. Pour ce faire, cliquez sur l’icône de l’égaliseur en haut et faites glisser le curseur « balance » complètement à gauche.

Dans l’autre instance d’Airfoil, vous allez répéter ce processus, mais cette fois pour le bon HomePod.

Une fois que vous avez configuré tout cela pour la première fois, Airfoil se souvient de vos paramètres. Ainsi, la prochaine fois que vous ouvrirez les deux instances de l’application, tout sera configuré exactement comme vous l’avez laissé.

Avis de Netcost-security.fr

Une fois que vous avez fait cela, vous avez une paire stéréo HomePod créée à partir de générations incompatibles, malgré les limitations d’Apple. Dans mes tests, cela fonctionne à peu près parfaitement. Je garde simplement les deux instances d’Airfoil ouvertes sur mon Mac, et chaque fois que je joue de la musique via l’application Musique, cela fonctionne comme prévu.

Si cette solution vous semble familière, c’est parce que c’est quelque chose que beaucoup de gens utilisaient avant qu’Apple n’ajoute la prise en charge de la création de paires stéréo HomePod appropriées en 2018. L’idée générale ici est la même qu’à l’époque, nous utilisons simplement un matériel différent cette fois.

Encore une fois, votre kilométrage peut varier avec cette solution. Si vous êtes un audiophile qui peut remarquer même les différences les plus mineures dans la qualité du son, vous ne voudrez probablement pas le faire. Bien que je ne puisse pas faire la différence entre les deux modèles de HomePod de génération différente lorsque je les ai dans une paire stéréo, je suis sûr qu’il existe certaines différences que certains d’entre vous remarqueront.

La solution idéale, bien sûr, consiste simplement à acheter deux HomePod de deuxième génération et à créer une paire stéréo comme Apple le souhaitait. Si vous ne voulez pas perdre 600 $ là-dessus, cette solution de contournement logicielle est une bonne solution provisoire. (Je ne veux vraiment pas être annulé par les audiophiles pour ce post.)

