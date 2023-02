Parce que ChatGPT pourrait ressusciter l’ancien Bing de Microsoft et vaincre Google

Les chiffres marquent un intérêt croissant pour le navigateur de Microsoft. En quelques jours, les téléchargements de l’application ont décuplé, et elle est entrée dans le top 12 sur iOS.

Vous souvenez-vous de Bing ? Peut-être que quelqu’un le fait. Avant, en effet, il y avait un marché des navigateurs : Yahoo, Virgil, et même Bing. Puis, au fil des ans, Google a démarqué tout le monde. L’histoire des moteurs de recherche est une histoire féroce, faite de tyrans qui ont conquis le web et de perdants héroïques qui ont préparé leur revanche en silence. Parmi ceux-ci figure le navigateur Microsoft, qui s’appuie désormais entièrement sur l’intelligence artificielle générative de ChatGPT. La grande question est : ChatGPT pourra-t-il ressusciter Bing ?

Certes, pour l’instant, il a réussi à faire peur à Google. Microsoft vient d’investir 10 milliards dans l’intelligence artificielle générative la plus intelligente au monde, et maintenant il a présenté le brillant hybride : la fusion de Bing et ChatGPT. Cela indique que le moteur de recherche ne sera plus une liste à parcourir à la recherche des bonnes réponses, mais plutôt « quelqu’un » avec qui converser. Une question et une réponse.

La nouvelle version de Bing a été présentée par la société Redmond, Washington le 7 février. « Aujourd’hui, nous améliorons la façon dont le monde tire parti du Web et réinventons les outils que des milliards de personnes utilisent chaque jour, le moteur de recherche et le navigateur », a déclaré Microsoft. Puis il a montré à tout le monde une interface qui ressemble à un Google plus dynamique, avec une inscription au centre du champ de recherche : « Demandez-moi n’importe quoi ».

Ce qu’était Bing et ce qu’il pourrait devenir

« C’est un nouveau jour pour la recherche », a déclaré le PDG de Microsoft, Satya Nadella, « c’est un nouveau paradigme pour la recherche. Je pense que cette technologie va redéfinir toutes les catégories de logiciels ». C’est ainsi que la cérémonie pour détrôner Google est inaugurée. First Bing était un moteur de recherche né des cendres de Live Search en 2009. Pour bien comprendre, il se caractérisait par l’image de fond qui changeait tous les jours.

Maintenant, il s’est transformé en un assistant brillant capable de répondre à tous les besoins. Quelques exemples ont été montrés lors de la présentation : « Je prévois un voyage pour notre anniversaire en septembre. Quels sont les endroits où nous pouvons aller à 3 heures de vol de Fiumicino ? » ou : « Planifiez-moi une séance d’entraînement pour les bras et les abdominaux sans redressements assis ni équipement de gym. Maximum 30 minutes », puis « Ecrire du code en Python pour trouver la suite de Fibonacci ». C’est essentiellement ChatGPT habillé en bleu.

Le succès de l’intelligence artificielle

Une chose est sûre, ChatGPT permettra à Bing de répondre aux requêtes mieux que n’importe quel moteur de recherche. Et, du moins pour l’instant, il pourrait prendre la première place. D’un autre côté, tout est une question de timing, Microsoft a su investir au bon endroit au bon moment, et maintenant il profite de toute la lumière réfléchie du chatbot le plus brillant du monde.

La Silicon Valley surveille l’intelligence artificielle depuis des années. Puis vint 2022, et avec lui Dall-E et ChatGPT, qui pourraient être l’application grand public à la croissance la plus rapide de l’histoire. En janvier, il a dépassé les 100 millions d’utilisateurs. Avec le succès vient la plongée libre, et les plus grandes entreprises technologiques du monde ont commencé à doubler leurs investissements dans les nouvelles technologies. Google, par exemple, a racheté fin 2022 une participation de 10 % dans Anthropic, un laboratoire de recherche en intelligence artificielle, pour 300 millions de dollars.

La course de Google pour ne pas être en reste

La domination de Google est restée incontestée pendant des décennies. Google détient environ 93% de la part de marché mondiale des moteurs de recherche et 65% de la part de marché des navigateurs, selon Statcounter. Mais l’essor de l’intelligence artificielle affaiblit considérablement les deux monopoles. Google le sait, et se cache en fait en présentant Bard, qui serait l’antagoniste de ChatGPT, égal à tous égards, et avec quelque chose en plus. Il est mis à jour en temps réel (ChatGPT est plutôt arrêté en décembre 2021).

En réalité pourtant, l’histoire de Bard commence mal, par un lapsus. Google le présente et ne remarque même pas que son chatbot a donné une mauvaise réponse à propos du télescope James Webb. Oublions, il s’excuse avec un « c’est encore la version à tester ». Cependant, Sundar Pichai, PDG de Google, fait preuve d’un optimisme prudent : « Bientôt, vous verrez des fonctionnalités alimentées par l’IA dans la recherche qui distillent des informations complexes et de multiples perspectives dans des formats faciles à digérer, afin que vous puissiez rapidement comprendre la situation dans son ensemble et en savoir plus. du net ».

Le destin de Microsoft

« Ce qui est excitant, c’est que Google devra innover », a déclaré Nadella à Bloomberg. « C’est un nouveau paradigme. C’est un nouveau jour et l’innovation dans la recherche est de retour sur le devant de la scène. Le fait que la plus grande catégorie de logiciels avec la meilleure économie soit de retour dans la compétition est tout simplement incroyable. « Nadella pense que, oui, ChatGPT sera en mesure de ressusciter Bing. Android et iPhone par Bing, et sont entrés dans le top 12 sur iOS. Il ne reste plus qu’à s’inscrire sur la liste d’attente et attendre quelques semaines pour l’essayer. Même si ceux qui ont déjà essayé ChatGPT savent déjà à quoi s’attendre.

Google, cependant, peut avoir d’autres tours dans sa manche. Il vient de présenter ses nouveautés telles que la recherche multiple et la vue immersive. Et Google Imagen, sa version de Dall-E, et son MusicLM pour transformer du texte et des images en musique ont été récemment dévoilés. »Nous travaillons pour intégrer ces dernières avancées de l’IA dans nos produits », a écrit Pichai. Alors, Microsoft pourra-t-il vaincre Google ? On ne peut pas le savoir, mais il est certain qu’après des années sur le banc, ChatGPT l’entraîne sur le terrain et, comme Nadella lui-même le dit : « Le match commence aujourd’hui ».