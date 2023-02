Le Galaxy S23 Ultra impressionne même Elon Musk ; Intensifiez Apple !

Il y a environ une semaine, nous avons eu l’événement Samsung Unpacked de 2023. Cet événement a fait ressortir la série Galaxy S23 et a présenté tout ce dont les nouveaux téléphones sont capables. Et dès le départ, le Samsung Galaxy S23 Ultra était la vedette du spectacle. Après tout, Samsung s’est concentré le plus sur cet appareil.

Eh bien, tous les efforts de Samsung portent leurs fruits. Le Galaxy S23 Ultra attire beaucoup l’attention. Et beaucoup de critiques précoces en sont impressionnés. En fait, il a même réussi à impressionner Elon Musk ! Oui, tu l’as bien lu. Samsung a réussi à impressionner le « Technoking » !

Elon Musk stupéfait par les capacités de l’appareil photo du Galaxy S23 Ultra

Alors, comment Elon Musk a-t-il réellement partagé son opinion sur le Galaxy S23 Ultra ? Marques Brownlee, autrement connu sous le nom de MKBHD, a partagé une vidéo sur Twitter. À travers cette vidéo, le YouTuber a présenté la capacité du S23 Ultra à prendre une photo claire du zoom en mode portable.

MKBHD a utilisé la fonction Space Zoom du Galaxy S23 Ultra, qui est essentiellement un zoom 100x, pour prendre la photo. Et cette vidéo semble avoir retenu l’attention d’Elon Musk. Il est apparu dans la section des commentaires et a simplement dit: « Wow ».

Il va sans dire que beaucoup de gens ont vu ce qu’Elon Musk a commenté sur la vidéo. Une autre chose qui est vraie est que la fonctionnalité est si géniale que quiconque la voyant en action pour la première fois sera impressionné.

Samsung a beaucoup travaillé sur la caméra périscope du Galaxy S23 Ultra. Il a encore amélioré les capacités de la caméra. Et lorsque vous prenez des photos avec, la photo sera belle même dans le viseur. Autrement dit, il semble bon avant tout traitement logiciel.

Néanmoins, le Tweet de MKBHD a également réussi à attirer l’attention de Samsung. Samsung a répondu : «N’est-ce pas?.”