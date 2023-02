Realme GT3 arrive ce mois-ci avec une charge de 240 W

Après de nombreuses rumeurs et spéculations, Realme a finalement dévoilé son Realme GT Neo 5. Comme prévu, le smartphone se décline en deux variantes. L’un a la charge de pointe précédente de l’entreprise – 150 W, tandis que l’autre apporte le dernier développement – une charge de 240 W. Avec cela, Realme a maintenant relevé la barre et est la marque avec le smartphone le plus rapide au monde. Contrairement à Xiaomi qui n’a qu’un seul appareil avec sa norme de charge la plus rapide, Realme est prêt à le déployer sur un autre appareil. La société a tease le lancement du produit phare Realme GT3 avec une charge rapide de 240 W.

Caractéristiques Realme GT3

Je dois avouer que le manque de nouvelles concernant la série Realme GT3 me faisait m’interroger sur les plans de Realme. Maintenant, la société vient de confirmer que la série GT sera bientôt de retour avec une nouvelle génération. Plus que cela, il introduira le produit phare le plus rapide du marché. Pour une comparaison rapide, le Xiaomi 13 Pro a une charge allant jusqu’à 120 W, et le Samsung Galaxy S23 Ultra n’a qu’une charge rapide de 45 W. Le Realme GT3 sera confortablement assis comme le produit phare le plus rapide au monde.

Apparemment, la variante Realme GT Neo 5 avec une charge de 240 W n’échappera pas au marché chinois. Ainsi, pour les clients mondiaux, le Realme GT3 sera la seule chance d’expérimenter la charge de 240 W. Au moins pour l’instant. Une possibilité est que Realme rebaptise simplement le GT Neo 5 en Realme GT3 et le vende à l’étranger. Pendant ce temps, la variante de charge de 150 W du Neo5 pourrait être lancée à l’étranger.

En termes de spécifications, le Realme GT Neo5 pourrait facilement passer pour un Realme GT3. L’année dernière, Realme a rétrogradé la vanille pour rendre le Realme GT2 Pro plus beau. La vanille a apporté le Snapdragon 888, tandis que le Pro avait le Snapdragon 8 Gen1 de pointe. Suivant la même logique, le GT3 pourrait facilement venir avec le Snapdragon 8+ Gen 1. Ensuite, le Snapdragon 8 Gen 2 serait laissé pour un éventuel Realme GT3 Pro.

Pour l’instant, nous devrons attendre une confirmation, mais nous nous attendons à ce que l’entreprise continue de taquiner le téléphone dans les prochains jours.