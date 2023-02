Bard AI détruira ChatGPT – Bientôt disponible dans la recherche Google

Le géant de la recherche a profité calmement de sa présence prédominante sur le marché, puis ChatGPT a émergé. Le chatbot alimenté par l’IA d’OpenAI a prouvé qu’il existe un nouveau niveau au-delà de ce que les sites Web de recherche offrent. Cela a déclenché une série d’alarmes dans les bureaux de Google. Après tout, ChatGPT s’est avéré utile et pratique pour les utilisateurs et a conquis une myriade de fans à travers le monde. Alors que la recherche de Google renvoie toute demande avec une liste de sites Web, le chatbot AI peut facilement répondre à vos demandes. Google a réagi rapidement et dévoile Google Bard, sa réponse à ChatGPT.

L’annonce intervient juste après l’annonce par Microsoft des nouveaux Bing et Edge alimentés par ChatGPT. Le géant de Redmond a investi environ 10 milliards de dollars dans OpenAI, et bien sûr, cela donne certains avantages dans l’utilisation de ChatGPT. Désormais, la plate-forme de recherche et le navigateur de l’entreprise seront alimentés par ChatGPT. Edge et Bing sont loin derrière les offres de Google, mais avec l’arrivée de ChatGPT, les choses peuvent changer rapidement. C’est pourquoi Google réagit avec le lancement de Google Bard.

Aujourd’hui, le PDG de Google, Sundar Pichai, a présenté Bard. Il s’agit d’un service d’IA conversationnel expérimental. Le système sera intégré à un produit principal de Google et à la recherche, et sera disponible pour les « testeurs de confiance » avant d’être disponible. Il convient de noter que des rumeurs pointaient vers Google présentant sa réponse à l’IA. De plus, les rumeurs indiquaient que Google n’était pas prêt à le lancer pour le moment. L’annonce indique que Google Bard sera accessible au grand public « dans les semaines à venir ».

Comment Google Bard fonctionnera

Selon la déclaration, Bard sera assez similaire à ChatGPT. Au lieu de taper des mots-clés pour trouver un site Web dans la recherche d’une question, le chatbot vous donnera la réponse. Sa base de données sera chargée de nombreuses informations et l’IA fera le reste. Il poussera les informations du Web, en utilisant plusieurs sources pour fournir des informations utiles.

Google Bard peut vous permettre de découvrir quel est le meilleur instrument de musique que vous pouvez commencer à apprendre. Il peut déterminer ce qui est le plus facile et le temps de pratique dont vous aurez besoin. Bard résumera les réponses pour fournir des paragraphes faciles à lire.

Pour l’instant, Bard ne semble pas être la source la plus fiable. Selon le rapport, les informations présentées dans la démo vidéo sont erronées. Le JWST n’a en fait pas pris la toute première photo d’une planète en dehors de notre système solaire. Une recherche rapide sur Google révèle un article de 2008 qui indique que le télescope Hubble a été celui qui a capturé la première photo d’une exoplanète.

Bard utilise le LaMDA (Language Mode for Dialog Applications) de Google. Il nécessite moins de puissance de calcul pour fournir des réponses – ce qui sera important lorsque Google tentera de faire évoluer Bard au point où il pourra répondre aux questions de millions d’utilisateurs.

Google collecte des informations pour rendre Google Bard plus précis et plus fiable. Nous prévoyons une évolution dans les mois à venir. Il convient de noter que même ChatGPT n’est pas en mesure de fournir la bonne réponse impliquant le JWST. Le fait est que ChatGPT utilise des informations de 2020 et avant. Google pense que l’utilisation d’informations fraîches sera l’un des principaux avantages de l’utilisation de Bard.

La lutte entre Google, Microsoft, ChatGPT et Bard va bientôt devenir intense. Certains disent que ChatGPT détruira Google, mais il semble maintenant que Google soit déterminé à détruire ChatGPT.