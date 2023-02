15 meilleurs packs d’icônes pour iPhone et iPad

Vous voulez changer le thème de votre iPhone en remplaçant les icônes d’application existantes par de nouvelles ? Oui, vous avez bien entendu, vous pouvez changer les icônes sur les iPhones grâce aux packs d’icônes. iOS 14 était l’une des plus grandes mises à jour pour iPhone et iPad, offrant la possibilité d’ajouter des widgets à l’écran d’accueil.

Lorsque les widgets ont été publiés pour la première fois dans iOS 14, les gens sont devenus fous et ont commencé à partager de nouvelles configurations d’écran d’accueil sur les réseaux sociaux. Certains utilisateurs profitent même de l’application Raccourcis pour créer de belles icônes personnalisées pour l’écran d’accueil. Apple a publié le Application de raccourcis avec iOS 13 qui a été encore amélioré dans iOS 14. Vous pouvez créer de superbes configurations d’écran d’accueil iPhone en utilisant l’application Raccourcis.

Au début d’iOS 14 ou d’iPadOS 14, le seul moyen de personnaliser ou de modifier les icônes sur iPhone consiste à créer un raccourci d’application. Les choses ont changé plus tard, certains développeurs créent des packs d’icônes dédiés pour iPhone et iPad. Si vous souhaitez modifier la disposition de l’écran d’accueil de votre iPhone, vous pouvez le faire en appliquant un nouveau fond d’écran, des widgets et en remplaçant les icônes existantes par de nouvelles.

Si vous recherchez des packs d’icônes magnifiques pour votre iPhone ou iPad, alors vous êtes au bon endroit, voici la liste des meilleurs packs d’icônes pour iPhone et iPad.

Remarque : dans cet article, je partagerai les meilleurs endroits que je connaisse pour obtenir les meilleures icônes pour votre iPhone ou iPad, ainsi que des applications tierces avec des thèmes prédéfinis ou des packs d’icônes pour les applications système ainsi que applications tierces.

Comme je l’ai mentionné précédemment, les gens profitent de l’application Raccourcis pour créer des icônes personnalisées et la même méthode fonctionne toujours bien sur iOS 16 ou iPadOS 16 ou d’autres versions également. Nous avons récemment publié un guide détaillé sur la création d’icônes personnalisées pour iPhone et iPad, que vous pouvez consulter avant de télécharger le pack d’icônes. Si vous savez déjà comment changer les icônes, voici la liste des meilleurs packs d’icônes pour iPhone et iPad.

Meilleurs packs d’icônes pour iPhone et iPad – Applications tierces

Il existe un tas de sources où vous trouverez un bel ensemble d’icônes pour votre iPhone ou iPad. Tout d’abord, examinons les packs d’icônes prédéfinis disponibles sur les applications tierces. Voici donc la liste des applications avec des packs d’icônes prédéfinis pour iPhone et iPad.

Moloko

Moloko est une application de thème tierce disponible sur iPhone avec plus de 40 packs d’icônes personnalisés prédéfinis. Que vous recherchiez un pack d’icônes minimal, ou sombre, ou un pack d’icônes 3D, vous pouvez le trouver dans cette application tierce. L’une des meilleures choses est que tous les packs d’icônes sont gratuits. Vous pouvez ajouter les nouvelles icônes sur votre écran d’accueil en configurant un profil, voici les étapes que vous pouvez suivre pour appliquer de nouveaux thèmes et icônes sur votre iPhone. Moloko est disponible gratuitement sur l’App Store.

Télécharger l’application

Thématiquement

Comme son nom l’indique, Themely est une application de thème personnalisé disponible pour iPhone. Il propose une grande liste de packs d’icônes prédéfinis. Cependant, il n’y a que quelques options gratuites, si vous recherchez des options payantes, vous trouverez une grande liste de packs d’icônes sur le pack, il contient des packs d’icônes de presque toutes les catégories, vous pouvez le télécharger librement depuis l’application. Magasin.

Télécharger l’application

Thèmes d’écran d’accueil et lanceur

Themes by Theme Kit Aesthetic Icon Packs est une autre application de personnalisation disponible pour iPhone avec une large gamme de packs d’icônes prédéfinis. Il y a une énorme collection de thèmes disponibles sur l’application, bien que, tout comme le thème, il n’y ait que quelques options gratuites parmi lesquelles choisir. La collection contient des packs d’icônes minimaux, des packs d’icônes 3D, des packs d’icônes esthétiques, un pack d’icônes pour le mode sombre, etc. Vous pouvez consulter la collection complète en installant l’application sur votre iPhone ou iPad.

Télécharger l’application

Laiton

Brass est une célèbre application de thème personnalisé disponible sur l’App Store. L’application contient une grande liste de packs d’icônes, y compris des packs d’icônes de catégories telles que les icônes de couleur néon, sombre, minimale, pastel, les icônes 3D, etc. La liste est longue et vous avez la possibilité de choisir des icônes gratuites et payantes en fonction du pack d’icônes que vous souhaitez télécharger. Voici le lien vers l’application.

Télécharger l’application

Widgets de couleur

Color Widgets est l’une des meilleures applications de personnalisation disponibles pour iPhone et iPad. Vous l’avez peut-être déjà utilisé pour ajouter un widget personnalisé sur l’écran d’accueil. Il contient également un certain nombre de packs d’icônes prédéfinis que vous pouvez utiliser pour modifier la disposition de l’écran d’accueil sur votre iPhone ou iPad. La collection a un nombre mixte d’icônes gratuites et payantes, vous pouvez vérifier toutes les options en ouvrant l’application si vous l’avez installée ou vous pouvez la télécharger depuis l’App Store.

Télécharger l’application

Voici donc quelques-unes des meilleures applications tierces que vous pouvez utiliser pour modifier les packs d’icônes sur votre iPhone ou iPad. Jetons maintenant un coup d’œil aux packs d’icônes artisanaux partagés par les graphistes sur Gumroad ou Epsy ou sur les plateformes de médias sociaux.

Meilleurs packs d’icônes pour iPhone et iPad – Packs d’icônes personnalisés

Pour notre collection mensuelle de fonds d’écran, je consulte généralement de nombreux groupes communautaires et sous-reddits de médias sociaux pour trouver de superbes fonds d’écran et, lors de la recherche de fonds d’écran, je trouve également de superbes packs d’icônes. Alors, voici quelques packs d’icônes incroyables que j’ai trouvés sur Reddit.

Pack d’icônes d’argile

Clay Set est un pack d’icônes minimaliste conçu par le graphiste Thuc. Le pack d’icônes contient plus de 290 icônes et la meilleure chose est qu’il contient des icônes pour le mode clair et le mode sombre. Ce pack d’icônes est mis à jour de temps en temps, le concepteur a déjà publié 5 mises à jour dont une avec une résolution améliorée, tandis que d’autres apportent de nouveaux fonds d’écran et icônes. C’est un pack d’icônes payant et coûte 10 $.

Lien vers le pack d’icônes (10 $)

Spectre – Icônes iOS

Spectrum est un autre pack d’icônes tiers, je l’ai trouvé sur Reddit partagé par u/remzeyy. Il a l’air magnifique, le pack d’icônes contient 200 icônes avec deux options de style comme mentionné par le concepteur. Il dit qu’il y a 100 icônes prismatiques et 100 icônes opaques disponibles dans le pack d’icônes. Que vous utilisiez des icônes prismatiques ou des icônes opaques, toutes deux superbes en mode sombre, ces icônes sont disponibles en deux options de résolution – 524px et 1024px. Ce pack coûte 6 $ pour le moment.

Spectre – Icônes iOS (6 $ +)

Onyx – Pack d’icônes

Si vous recherchez des icônes 3D et élégantes, vous pouvez consulter Onyx by XT. Le pack d’icônes contient plus de 390 icônes 3D et 45 icônes alternatives. Les icônes ont des arrière-plans dégradés et des icônes 3D au premier plan. Le pack d’icônes a fière allure avec le mode clair et le mode sombre. Ce pack coûte 2,49 $ pour le moment.

Onyx – Pack d’icônes (2,49 $)

Vibrant – Pack d’icônes

Un YouTuber – Sam Beckman crée un tas de packs d’icônes et Vibrant est l’une des meilleures options si vous voulez une configuration minimale de l’écran d’accueil sur votre iPhone ou iPad. Le pack d’icônes comprend 250 icônes avec quelques options alternatives également. Il a également partagé une liste d’icônes disponibles dans le pack d’icônes, que vous pouvez vérifier avant d’acheter le pack. Ces icônes ont fière allure en mode clair et en mode sombre. Ce pack coûte 6,93 $.

Vibrant – Pack d’icônes (6,93 $)

Pack d’icônes Pixel Samy iOS 14

Pixel Samy est un autre YouTuber qui a créé un pack d’icônes pour iPhone et iPad. Ces icônes d’application sont superbes avec des arrière-plans blancs avec des ombres comme du marbre qui donnent un look unique à l’écran d’accueil des iPhones et iPads. Ce pack contient plus de 50 icônes que vous pouvez utiliser pour configurer des icônes personnalisées sur votre écran d’accueil. Il est également livré avec un fichier PSD afin que vous puissiez créer votre propre icône si vous le souhaitez. Ce pack coûte 5,50 $.

Pack d’icônes Pixel Samy iOS 14 (5,50 $)

Pack d’icônes iOS 14 illimité

Vous voulez quelque chose pour une configuration minimale de l’écran d’accueil iOS, puis consultez le pack d’icônes Limitless. Il est livré avec un ensemble simple d’icônes d’application qui a meilleure apparence que les autres packs d’icônes fortement personnalisés. Les icônes sont disponibles en arrière-plan noir, blanc et marron avec des options de couleur de surbrillance rouge, bleu sarcelle, orange, vert, violet ou jaune pour le premier plan. Il y a un total de 500 icônes d’application en haute résolution 1024px, avec des coûts à partir de 10 $.

Pack d’icônes iOS illimité (10 $)

Pack d’icônes élégant

Si vous voulez un look esthétique sur votre iPhone ou iPad, essayez le pack d’icônes élégant. Il est disponible dans différents ensembles avec différentes fonctionnalités, tandis que le pack de base comprend des icônes et 10 styles de couleurs. Vous pouvez préférer des packs plus élevés pour plus de styles et d’icônes d’ombre. Il y a un total de 150 icônes qui sont suffisantes pour un utilisateur moyen car vous pouvez trouver presque toutes les icônes de l’application que vous utilisez. Il a l’air rafraîchissant et minimal. Ce pack commence à 5 $.

Pack d’icônes élégant (5 $)

Meilleurs packs d’icônes pour iPhone et iPad – Packs d’icônes sur les sites

Jetons maintenant un coup d’œil à d’autres endroits où vous trouverez des icônes ou même des packs d’icônes pour votre iPhone ou iPad.

Etsy

Etsy est un marché où vous trouvez un pack d’icônes de n’importe quelle catégorie. Vous pouvez visiter le marché et rechercher simplement le pack d’icônes iOS, puis choisir le pack de votre choix. Une fois téléchargé, vous pouvez configurer les icônes en suivant le guide partagé par le développeur du pack d’icônes.

Visitez Etsy

Flaticon

Flaticon est un autre site Web tiers où vous pouvez trouver d’excellents packs d’icônes pour votre iPhone ou iPad. Vous pouvez rechercher les icônes de votre choix et les télécharger, il existe un certain nombre d’options gratuites et payantes, et vous pouvez choisir l’un de vos choix.

Visitez Flaticon

Icônes8

Icons8 est un autre fournisseur d’icônes tiers à partir duquel les utilisateurs peuvent obtenir de superbes icônes pour leurs appareils. Vous avez le choix entre plusieurs options, vous pouvez choisir n’importe quel pack ou simplement rechercher par icône, puis le télécharger sur votre téléphone et le configurer via la méthode de l’application Raccourcis.

Visitez Icons8

Si vous recherchez des fonds d’écran sympas, vous pouvez consulter notre collection de fonds d’écran à effet de profondeur étonnants et notre collection de fonds d’écran d’îles dynamiques.

Ce sont donc les meilleurs packs d’icônes pour iPhone et iPad. Si vous voulez savoir quoi que ce soit, laissez un commentaire dans la zone de commentaire.

Articles Liés: