Les « directions visibles » de Google Maps arrivent sur les écrans de verrouillage iPhone (en tant qu’activités en direct) et Android

Google étend la disponibilité des fonctionnalités AR dans Maps, ainsi que l’ajout d’orientations visibles sur les écrans de verrouillage Android et iOS.

Ce directions en un coup d’œil la capacité apporte des ETA mis à jour et où se tourner directement vers votre écran de verrouillage. Sur Android, Google Maps utilisera les notifications système régulières, tandis que l’application iPhone prendra en charge la fonctionnalité Live Activities introduite avec iOS 16.1.

Ces informations, qui apparaîtront également sur l’écran d’aperçu de l’itinéraire (comme indiqué ci-dessous), n’étaient « auparavant visibles qu’en déverrouillant votre téléphone, en ouvrant l’application et en utilisant le mode de navigation complet ».

Google Maps mettra automatiquement à jour votre voyage si vous empruntez un chemin différent, avec des directions consultables – une fonction d’activation – lancée dans les mois à venir.

Ailleurs, la possibilité de rechercher des stations de transport en commun, des restaurants, des magasins et plus encore dans la superposition Google Maps Live View AR arrive à Barcelone, Dublin et Madrid après son lancement à Londres, Los Angeles, New York, Paris, San Francisco et Tokyo en novembre. Rechercher avec Live View peut être lancé rapidement à partir de l’icône de l’appareil photo dans la barre de recherche.

Affichage en direct intérieur, qui vous aide à naviguer dans les aéroports, les gares et les centres commerciaux, s’étend également à plus de 1 000 nouveaux emplacements à Barcelone, Berlin, Francfort, Londres, Madrid, Melbourne, Paris, Prague, São Paulo, Singapour, Sydney et Taipei au cours de la mois à venir. Vous obtenez des indications guidées (sous la forme de flèches virtuelles) vers les toilettes, les stations de taxis, les locations de voitures, etc.

Vue immersive se déploie à partir d’aujourd’hui à Londres, Los Angeles, New York, San Francisco et Tokyo. Il sera disponible à Amsterdam, Dublin, Florence, Venise et dans d’autres villes dans les mois à venir :

Vous pouvez pratiquement survoler le bâtiment et voir où se trouvent des choses comme les entrées. Avec le curseur temporel, vous pouvez voir à quoi ressemble la zone à différents moments de la journée et quel temps il fera. Vous pouvez également repérer où il y a le plus de monde afin d’avoir toutes les informations dont vous avez besoin pour décider où et quand aller. Si vous avez faim, descendez au niveau de la rue pour explorer les restaurants à proximité – et jetez même un coup d’œil à l’intérieur pour comprendre rapidement l’ambiance d’un endroit avant de réserver votre réservation.

Dernièrement, Google Maps pour Android Automobile obtient un filtre de charge EV « très rapide » (150 kilowatts ou plus), tandis que les résultats de la recherche feront apparaître des chargeurs sur place, comme ceux des supermarchés. La navigation ajoutera désormais des arrêts de charge pour des conseils plus courts, ces fonctionnalités étant déployées au cours des prochains mois.

Découvrez Netcost-security.fr sur YouTube pour plus d’informations :