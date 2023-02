Ce mashup prouve que Michael Scott ferait "le meilleur du monde" Commandant Shepard

Juste pour rire : À mon âge, le cynisme a tempéré mon sens de l’humour de deuxième année au point où je peux au moins avaler avant de rire de quelque chose de juvénile. Donc, je rencontre rarement une situation qui déclenche une socket de crachat. Aujourd’hui, cela a changé et je trouve toujours des taches de café sur mon bureau que je dois essuyer avant qu’elles ne tachent.

Pour comprendre ce que je veux dire, regardez au moins les 10 premières secondes de la vidéo en tête de mât. Mais je soupçonne que vous voudrez regarder le tout après ces 10 premiers, et vous devriez, surtout avant de continuer à lire parce que je suis sur le point de laisser tomber quelques spoilers qui gâcheront les gags.

Le YouTuber eli_handle_b․wav (Eli) consacre son temps libre à la « projection verte » des personnages de télévision et de cinéma dans des jeux vidéo emblématiques à l’aide du logiciel de montage vidéo Adobe After Effects. Ce dernier met « le meilleur patron du monde » Michael Scott de The Office à bord du SSV Normandy de Mass Effect avec un grand effet comique. C’est de loin sa meilleure œuvre à ce jour.

L’ouverture qui a causé ma socket de crachat était le classique Michael Scott et était plus drôle que la scène originale empruntée à The Office. Et les rires ne se sont pas arrêtés là.

Michael panique et dit à tout le monde de « rester calme » alors qu’il panique complètement lorsque le Normandy est abattu, c’est très bien fait. J’ai adoré la façon dont il pousse Ashley dans les flammes pour qu’il puisse se rendre à la porte de sortie. Ensuite, la coupure des images de la caméra de surveillance de lui courant dans l’un des couloirs de service du navire vend la scène.

La vidéo est la meilleure qu’Eli ait publiée jusqu’à présent. La plupart des autres ressemblent à des bandes-annonces, alors que celle-ci, avec son mashup musical très intelligent The Office / Mass Effect et ses scènes quelque peu cohérentes, ressemble plus à un mini-épisode d’une émission que je regarderais régulièrement avec impatience.

De plus, certains effets sont plus raffinés et plus matures que ses affrontements précédents. Par exemple, notez la scène où Michael utilise la marionnette pour frapper le visage de Joker pendant qu’il driver le navire. Les clignements de Joker sont synchronisés avec chaque coup de poing, ce qui vend l’idée que Joker essaie simplement d’ignorer l’enfantillage de Michael. De plus, la légère oscillation de la caméra tout au long de la vidéo lui donne cette ambiance documentaire que The Office a utilisée.

Si vous en voulez plus, vous pouvez essayer la partie 1 (ci-dessus) ou la partie 2 d’Eli’s Austin Powers/Mass Effect, qui ne sont pas mauvaises. Il existe une variété d’autres à parcourir également.