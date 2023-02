ChatGPT provoquera-t-il un chômage de masse ? L’outil d’IA donne une réponse

Depuis le lancement officiel de ChatGPT, un outil d’IA génératif, en novembre 2022, sa croissance a été massive. À l’heure actuelle, ses utilisateurs actifs dépassent les 100 millions. L’outil d’IA a atteint ce chiffre énorme deux mois seulement après sa sortie officielle. Avec ces chiffres énormes, ChatGPT est désormais de loin l’application à la croissance la plus rapide de l’histoire de l’industrie technologique. Selon l’opinion de Bill Gates sur ChatGPT, le développement de cette technologie d’intelligence artificielle est tout aussi important historiquement que l’invention d’Internet et des PC.

Dans une conversation avec ChatGPT, l’outil d’IA peut donner une description très détaillée de ce qu’il fait. Cependant, il reconnaît que ses connaissances ont une limite et il n’obtient que des réponses basées sur des documents textuels disponibles en ligne à partir de 2021. Cependant, ChatGPT se classe plus haut que Xiaoai et Siri.

ChatGPT a montré sa capacité à écrire des lettres de sac sur un ton très calme et positif. Il prend également en charge certains problèmes mathématiques de base et prédit « la tendance de l’industrie technologique en 2023 ».

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Le traitement du langage naturel (NLP) et la traduction automatique sont deux technologies d’IA qui, selon ChatGPT, ont considérablement modifié le secteur Internet. Bien que ChatGPT ait plusieurs points positifs, il a aussi ses propres problèmes. Cet outil apporte systématiquement la même réponse à certains sujets communs et particuliers, parfois même en faisant des erreurs.

ChatGPT ne réclamera pas d’emplois

Pour ceux qui ont utilisé cet outil d’IA, il est clair que les réponses de cet outil ne sont pas infaillibles. Si la réponse doit être parfaite, il faut un accompagnement humain. De plus, pour obtenir une longueur de texte décente avec cet outil, l’humain doit savoir comment poser la question pertinente. Ainsi, ChatGPT ne peut pas entraîner une perte généralisée d’emplois. Même l’outil lui-même ne pense pas avoir la capacité de provoquer du chômage.

Nous avons demandé à ChatGPT s’il causerait un chômage de masse, en fait, il pense qu’il peut créer de nouveaux emplois. Voir sa réponse ci-dessous

« Il est peu probable que ChatGPT provoque à lui seul un chômage de masse. Alors que l’IA et les modèles de langage comme ChatGPT peuvent automatiser certaines tâches, ils ont également le potentiel de créer de nouvelles opportunités d’emploi dans des domaines tels que le développement, la maintenance et la formation des systèmes d’IA. L’impact de l’IA et des modèles linguistiques sur l’emploi sera probablement façonné par les tendances économiques et technologiques plus larges, ainsi que par les politiques gouvernementales ».