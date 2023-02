Apple Watch est un tracker de fitness motivant, mais les experts disent qu’il ne vous fera pas perdre de poids

Alors que l’Apple Watch est l’un des trackers de fitness les plus populaires sur le marché, Apple a toujours été sur la pointe des pieds autour de l’utilité de l’appareil en tant qu’outil de perte de poids. Un nouveau rapport de la Poste de Washington explore des recherches récentes qui indiquent que le port d’un tracker de fitness comme l’Apple Watch « ne donne pas nécessairement aux gens la motivation de changer leur comportement ».

L’Apple Watch peut-elle faire maigrir ? Les experts pèsent

Le rapport décrit plusieurs recherches différentes sur l’impact des trackers de fitness sur la motivation, l’activité physique et les changements dans des choses comme le poids et la tension artérielle. Il pointe vers une étude publiée en 2016, axée sur Fitbit. Cette étude a révélé que les utilisateurs de Fitbit « maintenaient un peu mieux leur activité physique qu’un groupe témoin sans eux », mais qu’après un an, « cela n’était pas suffisant pour produire des changements de poids ou de tension artérielle ».

John Jakicic, qui étudie l’obésité et la régulation du poids à l’Université du Kansas, a déclaré au Poste de Washington que des produits comme l’Apple Watch fonctionnent avec l’hypothèse que « si vous donnez des informations aux gens, ils feront quelque chose pour changer leur comportement ». En réalité, ce n’est pas le cas sur de plus longues périodes.

« Lorsque nous donnons des appareils aux gens, cela ne change généralement pas leur comportement », dit-il. « Et si c’est le cas, il le change pendant une très courte période de temps – peut-être environ 2 à 3 mois, peut-être un peu plus longtemps – avant que la chose sur votre poignet ne se retrouve dans un tiroir ou que vous arrêtiez simplement d’y prêter attention. ” Jakicic a aidé à mener l’une des plus grandes études contrôlées sur la technologie des trackers, publiée en 2016 par l’Université de Pittsburgh. Il a révélé que les adultes au régime qui portaient un moniteur d’activité générique pendant 18 mois perdaient moins – oui, moins – de poids que ceux qui ne le faisaient pas. Les personnes qui portaient les appareils bougeaient aussi généralement moins.

Une autre théorie du rapport est de savoir comment « le simple fait de mesurer votre corps pourrait changer l’expérience psychologique d’être actif ».

Une étude réalisée en 2016 par Jordan Etkin de l’Université Duke a révélé que la mesure peut saper la « motivation intrinsèque » d’activités comme aller se promener, et donner l’impression que cela ressemble plus à du travail et diminuer l’engagement continu dans l’activité. « Ils ne peuvent pas vous motiver », dit Etkin. Nous ne comprenons toujours pas comment ils affectent les gens de différentes manières. Certaines personnes avec des trackers se dynamisent en rivalisant avec des amis et des membres de la famille pour bouger le plus. Mais pour d’autres, voir leur montre signaler qu’ils ont passé une journée paresseuse peut contribuer à l’auto-sabotage. Une étude de 2017 sur des adolescents a révélé que les traqueurs ajoutaient négativement à la pression des pairs et étaient démoralisants.

Matt Buman, de l’Arizona State University, est également cité dans le rapport :

Les gadgets seuls « ne fournissent pas le support supplémentaire nécessaire pour un changement de comportement durable et à long terme – des choses comme le support social ou la définition d’objectifs, la démonstration de comportements par d’autres personnes qui vous ressemblent et la planification d’actions ».

Gary Foster, directeur scientifique de WeightWatchers, a déclaré qu’environ 40% de ses membres utilisent des trackers de fitness pour les données d’exercice. La société, cependant, n’a pas vu de lien entre cette utilisation et le résultat de la perte de poids.

Ce que cela peut dire, m’a dit Foster, c’est que le port d’un tracker facilite le travail de rester au top de votre exercice. Mais un gadget de fitness ne peut toujours pas automatiser ce que Foster considère comme la donnée la plus importante dans la perte de poids : ce que vous mangez. En bout de ligne, Foster déclare : « Le suivi de votre activité n’aura que peu ou pas d’effet sans cette prise en charge du son surround sur ce qu’il faut faire avec ces informations. »

En réponse à cette histoire, Apple a dit au Poste de Washington qu’il « ne suit pas les recherches sur la perte de poids car ce n’est pas l’objectif de l’Apple Watch ». Il a cependant cité une étude de 2018 qui a révélé que les personnes récompensées pour avoir atteint certains objectifs avec leur Apple Watch « avaient une augmentation moyenne de 34% des jours d’activité suivis par mois, et cela a persisté après la fin du programme ».

Avis de Netcost-security.fr

Cette histoire de la Poste de Washington fait un bon travail en rassemblant plusieurs perspectives et études différentes dans ce domaine, mais il est clair que nous avons besoin de plus de recherches sur ces sujets. Apple Watch est sur le marché depuis 2015, mais ce n’est pas très long selon les normes universitaires et de recherche médicale.

La condition physique n’est également qu’un des facteurs de la santé globale d’une personne. Apple Watch se concentre principalement sur le suivi de la condition physique, ce qui indique que ce n’est pas la seule raison pour laquelle la santé d’une personne peut s’améliorer ou se dégrader avec le temps. L’application Santé d’Apple vise à agréger une vue d’ensemble de votre santé, en apportant des données sur les nombreux autres facteurs qui contribuent à votre santé autres que la forme physique.

Cela dit, j’ai plusieurs problèmes avec la façon dont l’Apple Watch aborde le suivi de la condition physique. Je pense que l’accent mis sur les calories, en particulier, devrait changer. La recherche a déjà prouvé que ces types d’estimations de calories sont largement inexactes et trompeuses.

L’Apple Watch ne dispose pas non plus de fonctionnalités intégrées de «jour de repos» ou de «préparation». D’après mon expérience personnelle, cette omission est l’un des principaux facteurs d’abandon des objectifs de mise en forme. Si vous avez fermé vos anneaux pendant 7 jours consécutifs, l’Apple Watch devrait être suffisamment intelligente pour vous suggérer de prendre une journée de récupération. Au lieu de cela, cela vous oblige à continuer sans aucun contexte.

La chose la plus importante, cependant, est le fait qu’Apple n’a apporté aucune modification au système basé sur les anneaux depuis 2015. Le système n’a pas besoin d’être complètement abandonné, mais il existe des moyens de repenser certains aspects du système. Après tout, cela fait près d’une décennie que l’Apple Watch a été dévoilée pour la première fois.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :