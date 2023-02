L’histoire de Mira Murati, l’ingénieur derrière ChatGPT : « Il faut donner des règles aux intelligences artificielles »

Il a auparavant travaillé pour Tesla et dans les laboratoires de Zodiac Aerospace. En 2018, elle a été embauchée par OpenAI, et c’est elle qui s’est occupée des projets d’intelligence artificielle générative.

Sa chanson préférée est Paranoid Android de Radiohead, presque un paradoxe pour l’ingénieur derrière la machine capable de parler comme un humain. Elle s’appelle Mira Murati, elle a 38 ans, est née à San Francisco et est la directrice de la technologie d’OpenAI. Cela indique qu’elle est la femme à la tête des équipes Dall-E et ChatGPT. Les intelligences artificielles (IA) de pointe qui ont donné des vertiges et des tremblements de genoux à de nombreuses personnes.

Mira Murati est de celles qui déjà en 2020, alors que l’IA générative était encore un rêve pionnier enfermé dans des laboratoires, a déclaré : « Je ne sais toujours pas quelle sera la prochaine grande étape, mais le cerveau humain établit un paramètre de ce que l’IA peut Faire ». Trois ans plus tard, arrivent des chatbots performants qui conversent comme des personnes, et des logiciels qui créent des images basées uniquement sur du texte. Murati, qui a suivi pas à pas l’évolution de l’ingénieuse IA, ne se laisse pas emporter par l’enthousiasme du succès, et analyse en fait ChatGPT avec lucidité. Lors d’une interview donnée par le Times, il dit « ça doit être réglementé ».

CV de Mira Murati

Il a toutes les cartes en ordre. Diplômée en génie mécanique à la Thayer School of Engineering de Dartmouth, elle débute sa carrière en 2011 chez Goldman Sachs en tant qu’analyste, et travaille à Tokyo un an seulement, puis revient en Amérique, embauchée comme ingénieur chez Zodiac Aerospace. Avant de diriger les équipes de recherche sur l’apprentissage automatique de l’IA chez OpenAI, il a également fait partie de l’équipe de conception des lancements de produits Tesla Motors, y compris le modèle X, et a été vice-président des produits et de l’ingénierie chez Leap Motion de 2016 à 2018. L’année d’OpenAi.

Il a rejoint l’entreprise en juin en tant que vice-président d’Applied Al & Partnerships, et deux ans plus tard, il a obtenu le poste de CTO. En un mot, il s’agit d’identifier, d’évaluer et de proposer toutes les technologies nécessaires à l’amélioration des produits et du travail de l’équipe. Assurez le bon fonctionnement de la forge OpenAi et produisez les meilleurs produits.

Que pensez-vous de ChatGPT

« Nous sommes un petit groupe de personnes et nous avons besoin de beaucoup plus d’informations qui vont au-delà des technologies, certainement des régulateurs, des gouvernements et de tous les autres », explique Murati au Times. Désormais ChatGPT est grisant, mais il va falloir l’intégrer au quotidien et il reste encore de nombreuses questions sans réponse sur l’impact social et éthique que peut avoir le chatbot. « Il est important d’apporter des voix diverses, telles que des philosophes, des spécialistes des sciences sociales, des artistes et des personnes du monde humaniste. ChatGPT est essentiellement un grand modèle conversationnel, un grand réseau de neurones qui a été formé pour prédire le mot suivant, et ses défis sont similaires à ceux des grands modèles de langage de base : il peut inventer des faits. »

Il n’est pas trop tôt pour Mira Murati. ChatGPT peut sûrement devenir un outil incroyable entre de bonnes mains, comme il l’a souligné, cela pourrait être une solution originale pour développer une éducation personnalisée (bien que de nombreuses écoles l’aient déjà interdit). Mais, pour devenir une ressource, il faut avoir les bonnes règles. « Il est très important que tout le monde commence à s’impliquer, étant donné l’impact que ces technologies auront. »