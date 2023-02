Nikon annonce un objectif portrait 85 mm f/1.2 S et un objectif 26 mm f/2.8 pancake pour les appareils photo à monture Z

Qu’est-ce qui vient de se passer? Nikon a annoncé deux nouveaux objectifs principaux pour ses systèmes d’appareils photo sans miroir Nikon à monture Z. Le Nikkor Z 85mm f/1.2 S est décrit comme un premier téléobjectif moyen rapide capable de rendre un magnifique bokeh. L’objectif est orienté vers le portrait, les mariages, la maternité, la haute couture et le boudoir, et pourrait devenir une légende instantanée.

Il comporte 11 lames d’ouverture arrondies pour un flou lisse et naturel aux côtés de 15 lentilles en 10 groupes, et utilise une dispersion extra-faible (ED) et des lentilles asphériques (AS) pour éviter les franges de couleur et les aberrations.

On dit qu’un revêtement de nanocristal élimine pratiquement les réflexions internes de l’élément de lentille. Les deux moteurs pas à pas STM garantissent une mise au point fluide et silencieuse, même lors de prises de vue à grande ouverture, ce qui plaira sans aucun doute aux vidéastes. Il n’y a pas de stabilisation dans l’objectif, vous devrez donc vous fier au système de votre appareil photo pour réduire les vibrations.

L’objectif mesure 102,5 mm x 141,5 mm, pèse 1 160 grammes et présente une étanchéité aux intempéries de qualité supérieure. Il est compatible avec les filtres à visser de 82 mm.

Le nouveau Nikkor Z 26 mm f/2,8, quant à lui, est l’objectif autofocus le plus fin de la société pour les tireurs sans miroir plein format avec une longueur totale de 23,5 mm. À seulement 125 grammes, soit environ 4,4 onces, c’est aussi l’objectif Nikkor Z le plus léger.

La crêpe de Nikon contient huit éléments d’objectif en six groupes avec trois éléments asphériques. Il possède sept lames de diaphragme arrondies, accepte des filtres de 52 mm et offre une distance de mise au point minimale de 0,2 m (0,66 pied). La longueur focale de 26 mm et la conception mince le rendent parfait pour la photographie de rue et pour saisir des clichés francs sans attirer l’attention.

Nikon note que le 26 mm est résistant à la poussière et aux gouttes, mais la protection n’est pas garantie dans toutes les situations ou circonstances. Traduction – ce n’est pas un objectif tout temps. La réduction des vibrations est obtenue lorsqu’elle est associée à une caméra dotée de la réalité virtuelle dans le corps, nous dit-on.

Les deux nouveaux objectifs sont disponibles en précommande directement auprès de Nikon. Le prix est fixé à 2 799,95 $ pour le Nikkor Z 85 mm f/1,2 S et à 499,95 $ pour le Nikkor Z 26 mm f/2,8. Recherchez-les pour commencer à expédier début mars.