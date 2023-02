Les États-Unis découvrent qu’il existe d’autres ballons espions arrivés de Chine ces dernières années

Selon les déclarations de plusieurs responsables de l’administration dirigée par Joe Biden, il semblerait que par le passé, au moins quatre vols de ballons chinois aient survolé le territoire des États-Unis.

Un chasseur F-22 a tiré un missile qui a explosé sur la chambre à air. Le ballon a été détruit et tous les appareils qu’il transportait, quels qu’ils soient, ont chuté vers l’océan. Ainsi s’est terminé le voyage du ballon espion, ou ballon météo selon les ambassades, arrivé aux Etats-Unis en provenance de Chine le 5 février. Ce voyage a maintenant ouvert un nouveau chapitre de discussion dans l’opinion publique américaine. L’administration dirigée par Joe Biden a été bombardée de critiques sur le timing avec lequel le problème a été résolu : environ cinq jours se sont écoulés entre le moment où le ballon a été aperçu et le moment où l’ordre de l’abattre a été donné.

Pas seulement. Le général Glen D. VanHerck dirige le Commandement de la défense aérospatiale des États-Unis (NORAD). Lors d’une conférence de presse, il a révélé aux journalistes présents dans la salle d’audience que l’incursion du ballon chinois n’est pas la première détectée sur le territoire des États-Unis : « En tant que commandant du NORAD, il est de ma responsabilité de détecter les menaces sur le territoire de Amérique du Nord. Nous n’avons pas été en mesure de détecter d’autres menaces de ce type dans le passé. »

Les premières observations du ballon espion

Les premières observations de cet appareil remontent au 5 février, lorsque la forme blanche du ballon et toute la machinerie qu’il emportait sont apparues dans des clips postés sur les réseaux sociaux et filmés dans le ciel au-dessus du Montana, un État frontalier du Canada où se trouvent plusieurs sites militaires. . Curieuse est l’unité de mesure utilisée par les responsables de l’armée pour décrire la taille du ballon : « Trois bus ».

Il y a toujours eu deux versions très différentes des objectifs de ce ballon. De nombreux commentaires officiels en provenance des États-Unis parlaient d’un ballon espion en provenance de Chine et utilisé pour étudier certains sites d’intérêt nucléaire. Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a également évoqué une « violation inacceptable » de la souveraineté américaine.

Pékin a toujours démenti. Sa position officielle est que le ballon était une technologie civile, utilisée exclusivement pour la recherche météorologique. Ces derniers jours, il serait sorti des trajectoires établies pour rejoindre les États-Unis. Wang Yi, chef de la diplomatie chinoise, a accusé Washington d’utiliser cet incident pour « attaquer et diffamer la Chine ».

Tous les vols de ballons chinois au-dessus des États-Unis

À l’heure actuelle, des navires de la marine américaine récupèrent les fragments du ballon détruit du chasseur F-22. Une fois analysés les instruments détruits après l’impact, il sera possible de comprendre à quoi servait tout cet équipement. Pendant ce temps, de nouvelles informations émergent des responsables de l’administration Biden sur d’anciennes observations de ballons chinois.

Plus précisément, nous parlons de trois vols qui ont eu lieu pendant la présidence de Donald Trump et un autre en février 2022 sous l’administration Biden. John Kirby, le directeur des communications stratégiques de la Maison Blanche, a déclaré qu’il ne les avait découverts qu’après l’arrivée de la nouvelle administration à la Maison Blanche. Toujours selon Kirby, les vols précédemment enregistrés étaient « plus courts » que celui observé ces derniers jours.