10 fonctionnalités et conseils de Safari que tout utilisateur d’iPhone devrait connaître ! [Vidéo]

Apple a annoncé qu’ils avaient officiellement deux milliards d’utilisateurs actifs d’iPhone dans le monde, ce qui représente une quantité absurde de smartphones à l’état sauvage. Avec chacun de ces iPhones, que vous l’aimiez ou que vous le détestiez, ils sont préinstallés avec Safari comme navigateur par défaut. Donc, si vous possédez un iPhone depuis 2007, cela indique que vous utilisez Safari sur un iPhone depuis plus de 15 ans (sauf si vous avez changé de navigateur). La plupart des gens ne savent pas tout ce que vous pouvez faire dans Safari ; voici quelques fonctionnalités que je pense que chaque utilisateur de Safari devrait connaître !

10 fonctionnalités de Safari que vous aimeriez déjà connaître [Video]

1. Déplacement de la barre d’URL/d’adresse

Lorsque Apple a publié iOS 15, ils ont ajouté la possibilité de déplacer la barre d’adresse Safari vers le bas de l’écran. Le déménagement a été fait pour l’accessibilité et l’utilisation à une main, ce qui est tout à fait logique, et c’est un changement qui a été fait par défaut. Cela signifiait que tous ceux qui avaient mis à jour iOS 15 ont vu leur barre d’adresse bouger. Mais en tant qu’utilisateur de longue date de Safari, je n’étais pas fan de ce changement. Heureusement, Apple a ajouté une option dans les paramètres qui vous permet de remettre la barre d’adresse à sa place.

Paramètres > Safari > Onglets

2. Ajoutez n’importe quel site Web à votre écran d’accueil

Si vous avez utilisé l’iPhone depuis l’époque de la boutique pré-app, comme moi, vous connaissez bien cette fonctionnalité. Apple vous permet d’ajouter un raccourci vers un site Web sur votre écran d’accueil. Cette fonctionnalité existe depuis le tout début – je me souviens quand les gens faisaient des applications Web et que vous pouviez les enregistrer sur l’écran d’accueil de votre iPhone 3G pour prétendre qu’il s’agissait d’applications natives.

iOS 16 le permet toujours si vous avez besoin d’un accès rapide à une certaine page Web ; ce qui est bien, c’est qu’Apple cache la barre d’adresse, ce qui lui donne l’impression d’une véritable application. Essayez ceci avec Instagram sur votre iPad, et vous saurez ce que je veux dire.

Safari > bouton > Ajouter à l’écran d’accueil

3. Barre de recherche pour vos onglets

Saviez-vous que si vous faites défiler jusqu’en haut de vos onglets, une barre de recherche s’affiche ? Si vous utilisez des dizaines ou des centaines d’onglets à la fois, accédez au menu de vos onglets, puis faites défiler vers le haut pour rechercher des mots dans vos onglets.

4. Fermeture des onglets en fonction du temps

Vous savez peut-être que vous pouvez définir la suppression automatique des iMessages dans vos paramètres ; donc si vous pouvez demander à iMessage de supprimer vos messages après un an, vous pouvez faire de même avec vos onglets. Vous pouvez configurer vos onglets pour qu’ils soient supprimés sur une base quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle à partir du menu des paramètres.

Paramètres > Safari > Fermer les onglets > Sélectionner l’heure

5. Personnalisez votre page de démarrage Safari

Lorsque vous ouvrez Safari et que vous avez une nouvelle page de démarrage, certaines informations vous sont présentées, telles que les visites récentes, les informations de sécurité, etc. Il existe un moyen de personnaliser votre page d’accueil avec non seulement les informations affichées, mais également l’image d’arrière-plan. Si vous faites défiler vers le bas d’une nouvelle page Safari, il y a un bouton d’édition qui vous permet de changer l’ordre des informations affichées ainsi que de changer l’image d’arrière-plan

Démarrer une nouvelle page Safari> Faites défiler vers le bas> Appuyez sur Modifier> Choisissez l’image d’arrière-plan

Conclure

Comme je l’ai mentionné ci-dessus, Safari sur iPhone est de loin l’une de mes applications les plus utilisées. Apple a lentement ajouté de plus en plus de fonctionnalités au fil des ans pour offrir aux utilisateurs une expérience de navigation entièrement optimisée, et cela continue de s’améliorer. Assurez-vous de regarder la vidéo complète pour voir le reste des fonctionnalités de Safari que tout le monde devrait connaître. Je vais beaucoup plus en profondeur et je vous montre même comment utiliser les extensions Safari, ce qui mérite son propre article.

Quelle est votre fonctionnalité Safari préférée ? Pourquoi utilisez-vous principalement Safari ? Utilisez-vous Safari comme navigateur principal sur votre iPhone, ou utilisez-vous un autre navigateur comme Chrome ? Discutons de nos fonctionnalités préférées sur nos réseaux sociaux.

