Tim n’indemnisera pas les utilisateurs après le down, seuls certains « cas exceptionnels » pourront bénéficier d’un remboursement

Comme l’explique Ivan Marinelli, président d’Aeci, le problème n’a pas été causé par l’entreprise et a été résolu dans les 24 heures, c’est pourquoi l’indemnisation automatique ne sera pas déclenchée.

Entretien avec Ivan Marinelli

Président de l’Association Européenne des Consommateurs Indépendants

Comme le disait le slogan, « c’est bien d’avoir tout avec Tim », tout sauf la rémunération. Le temps d’arrêt a été trop bref pour représenter un réel problème, et pour cette raison, comme le souligne AltroConsumo, l’entreprise n’a pas fourni de compensation. Et il y aura probablement très peu d’utilisateurs qui recevront un remboursement pour les dysfonctionnements le 5 février. Seuls les cas exceptionnels. L’une des raisons pour lesquelles il sera difficile de percevoir une indemnisation est que l’entreprise a pu tout résoudre en 24 heures.

En effet, tout a commencé dimanche matin avec les signalements qui se sont accumulés sur Downdetector, il n’était pas possible de se connecter à internet depuis un poste fixe et d’ouvrir certains sites internet. Les avertissements de dysfonctionnement provenaient principalement de Milan, Turin, Rome, Naples, Bologne et Palerme. Puis, dans l’après-midi, la société a communiqué avec une note indiquant que « en référence au mauvais service survenu aujourd’hui, le problème a disparu et le service s’est stabilisé à 16h55 ».Tout a donc duré moins d’une journée.

Parce que Tim n’indemnisera pas les utilisateurs

C’est ce qu’explique Ivan Marinelli, président de l’Association européenne des consommateurs indépendants (AECI) : « Évidemment, Tim a la possibilité de choisir de manière autonome d’envoyer ou non l’indemnisation, il est clair que les autorités peuvent intervenir mais je ne pense pas que dans ce cas, ils le feront ». Les autorités citées par Marinelli sont au nombre de deux. Agcom, l’Autorité pour les Garanties des Communications, vérifie que les résolutions de télécommunications sont appliquées et l’Antitrust, pour constater toute action commerciale déloyale. Dans des cas similaires, ils interviennent pour déterminer s’il convient ou non de prévoir une compensation pour les mauvais services.

Désormais, ils n’interviendront guère sur l’affaire Tim pour deux raisons, « la première est que, comme l’a indiqué la société, le mauvais service a été causé par un dysfonctionnement externe », la société a expliqué qu’il s’agissait d’un problème de connexion internationale, » donc dans ce cas, il n’y a pas de responsabilité directe de l’entreprise ». Il y en aurait eu à la place si une attaque de hacker avait causé l’indisponibilité, il n’est pas tenu de rembourser les utilisateurs », explique Marinelli.

Qui peut demander un remboursement

Il y a, comme toujours, des cas exceptionnels. Alors c’est vrai, la majorité des utilisateurs ne recevront aucune indemnisation, mais il y aura aussi ceux qui, démontrant qu’ils ont subi un préjudice concret, pourront faire une demande. « Ce ne seront pas les utilisateurs domestiques, qui ont rencontré une connexion Internet instable ou absente comme seul problème, mais les entreprises ou les particuliers avec un numéro de TVA pour lesquels Tim est en panne a déclenché une série de problèmes dans leur travail que nous rencontrons encore actuellement. « .

Comme l’explique Marinelli, il y a aussi ceux qui ont subi des dommages plus importants, et surtout toujours non résolus, étant des conséquences directes des temps d’arrêt qui, cependant, nécessitent des temps plus longs. « Nous recevons une centaine de signalements, il y a ceux qui, par exemple, ont eu des problèmes d’alignement dans le cloud, ceux qui ont des systèmes qui doivent être reprogrammés, et ce sont peut-être les utilisateurs qui recevront un remboursement de Tim » .