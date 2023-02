5 erreurs que nous commettons tous lors de la recharge de notre smartphone

Si nous voulons continuer à utiliser les capacités du smartphone, le charger est l’une des méthodes les plus populaires. Si ce n’est pas le cas, l’appareil s’éteindra chaque fois que son alimentation sera épuisée et ne pourra pas être rallumé. Vous devez connecter périodiquement le chargeur à la source d’alimentation à cause de cela. Cependant, il y a plusieurs considérations importantes que vous devez faire.

La grande majorité des utilisateurs pensent rarement à charger leur téléphone et ne le font généralement que lorsque les dommages sont irréparables. En effet, ils ignorent totalement les idées que les fabricants ne vous transmettent pas mais qui sont cruciales. Si vous voulez que votre téléphone dure le plus longtemps possible, faites attention à nos suggestions.

Comment recharger correctement son smartphone

Vous pouvez commettre de nombreuses erreurs lors du chargement de la batterie de votre appareil mobile. Mais cette fois, nous allons nous concentrer sur les trois premiers. Évitez ces erreurs autant que possible pour allonger la durée de vie de l’appareil et retarder le besoin de remplacer votre téléphone.

Utilisez des chargeurs officiels

L’utilisation de chargeurs d’origine douteuse pour le smartphone est l’une des plus grosses erreurs et aussi l’une des plus fréquentes. Étant donné que la grande majorité des fabricants fournissent le connecteur et le chargeur officiels dans la boîte, à côté de l’appareil, il est crucial de l’utiliser à cet égard.

Sinon, rendez-vous chez un revendeur réputé ou officiel et recherchez-en un compatible avec votre smartphone. Cela vaut également pour le câble, car l’un de ces deux composants pourrait subir des dommages internes à la suite d’une panne de courant. Vous pouvez presser la charge rapide de cette manière sans rencontrer de problèmes à long terme.

Ne le laissez pas toujours finir de charger

Bien qu’il soit possible de le configurer, certaines personnes choisissent de recharger leur smartphone lorsqu’elles reçoivent la notification les alertant de l’option d’économie de batterie, qui s’affiche souvent lorsqu’elle atteint 20 %. Dans ces conditions, il est important de faire attention au téléphone et de le brancher dès que l’alerte retentit.

Selon les experts, le pourcentage de charge approprié varie de 20 % à 80 %. En fait, beaucoup de smartphones commencent à prendre du retard lorsqu’ils atteignent ce nombre final. L’autonomie de l’appareil sera réduite s’il ne démarre pas toujours la charge avant d’atteindre son niveau d’énergie minimal ou, alternativement, s’il est toujours complètement chargé jusqu’à ce qu’il atteigne 100 %.

Retirez immédiatement le chargeur de la prise

Les smartphones modernes ont la capacité de cesser de charger lorsque la batterie atteint 100 %. Cependant, cela n’implique pas que le chargeur cesse de fonctionner ; au contraire, si nous laissons la batterie se décharger, elle redémarrera pour restaurer sa capacité. Nous vous conseillons également de ne pas utiliser le smartphone pendant qu’il est encore en charge.

En effet, le smartphone ne travaillera pas deux fois plus fort pour charger la batterie tout en diminuant. De plus, tout cela peut endommager les cellules et, par conséquent, la durée et la durée de vie utile de l’appareil sont affectées.

La chaleur nuit à la durée de vie de la batterie

La température a un rôle important dans l’endurance et l’amélioration de la durée de vie de la batterie en plus des facteurs mentionnés ci-dessus. En fait, c’est peut-être la plus grande menace pour la santé à long terme des batteries. Des températures élevées sollicitent la batterie et lui font perdre sa capacité beaucoup plus rapidement que lorsqu’elle est stockée à des températures modérées.

Arrêtez d’utiliser le smartphone pendant le chargement

Jouer ou regarder des vidéos pendant la charge est très nocif car cela provoque une distorsion des cycles de charge. Cela fait chauffer la batterie du smartphone et pourrait difficilement l’endommager.

