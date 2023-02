Twitter corrige le cap sur une erreur de chronologie

Plus tôt cette année, Twitter a déployé une mise à jour qui a forcé la chronologie de l’algorithme sur la page d’accueil de son application mobile. Après plusieurs plaintes, la plateforme a décidé de revenir sur sa décision et les utilisateurs peuvent à nouveau définir la chronologie « Suivant » par défaut.

Twitter permet à nouveau aux utilisateurs d’afficher la chronologie dans l’ordre chronologique par défaut

Avec la mise à jour de l’application Twitter en janvier, l’application a divisé l’accueil en deux onglets : Pour vous et Suivant. Alors que ce dernier fonctionne comme une chronologie régulière des comptes que vous suivez avec des tweets dans l’ordre chronologique, l’onglet For You affiche les tweets suggérés par des algorithmes. Mais le pire de la mise à jour est qu’il n’y avait aucun moyen de définir l’onglet Suivant par défaut.

Cependant, Twitter est en train de changer ce comportement. La société a révélé via son profil d’assistance Twitter que la dernière version de l’application pour iOS et Android se souvient désormais du dernier onglet choisi par l’utilisateur. Par conséquent, Twitter affichera toujours cet onglet en premier, même après avoir fermé et rouvert l’application.

Comme l’a noté Le bord, cela permet à l’application de fonctionner « principalement comme prévu ». Bien qu’il n’y ait pas d’option claire pour choisir l’un des onglets par défaut, au moins l’application ne reviendra plus à l’onglet Pour vous à chaque fois après avoir été fermée. Même avec la mise à jour, les utilisateurs peuvent toujours épingler des listes sur la barre supérieure. Cependant, ces listes ne peuvent pas être définies comme valeurs par défaut pour la maison.

Il convient de noter que ce n’est ni la première ni la deuxième fois que Twitter expérimente différentes chronologies. En 2019, une fonctionnalité similaire avait déjà été ajoutée à iOS. Cependant, la plate-forme a finalement abandonné l’idée et est revenue à la chronologie habituelle car la nouvelle n’a pas été bien acceptée par les utilisateurs.

Il y a quelques jours, Twitter a également corrigé un bug dans son application iOS qui affichait tous les aperçus d’images au format 16:9. Tous ces changements interviennent après que la société a annoncé le mois dernier qu’elle avait officiellement interdit tous les clients Twitter tiers et que son API n’avait plus de niveau gratuit.

