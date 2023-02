Microsoft Edge nous informera de la difficulté à casser nos mots de passe

L’une des meilleures fonctionnalités de Microsoft Edge est la possibilité pour le navigateur de générer nos mots de passe. Grâce à cela, sur les écrans d’inscription, il suffit de cliquer sur « Suggérer un mot de passe » et le logiciel se chargera de le créer pour nous. Une fois créé, il sera enregistré dans le gestionnaire de clés.

Cependant, il existe des mots de passe que nous préférons que le navigateur ne stocke pas et, dans ce cas, nous les générons nous-mêmes. La théorie dit qu’un mot de passe fort doit contenir 16 caractères, y compris des majuscules, des minuscules, des chiffres et d’autres caractères. Cependant, il est courant d’utiliser des mots de passe plus faibles.

Microsoft Edge continue sa lutte contre les mots de passe faibles

Les mots de passe courts ou les mots de passe avec des combinaisons limitées peuvent être déchiffrés avec une force brutale avec une certaine facilité. On a déjà vu il y a quelques années comment certaines célébrités regrettaient d’avoir utilisé ces combinaisons il y a quelques années, puisque les botnets dédiés à cela utilisent la puissance de centaines d’ordinateurs pour en découvrir les clés.

Maintenant, Microsoft Edge a commencé à tester un indicateur de force de mot de passe. Pour le moment, il est disponible sur les canaux Dev et Canary, et il nous indique si la complexité de la clé est faible, modérée ou forte. Idéalement, vous devez toujours atteindre le niveau « fort » en utilisant de longues combinaisons avec des caractères spéciaux (symboles tels que points, virgules, parenthèses…).

Selon les dernières études de Hive Systems, un mot de passe à sept caractères avec des chiffres, des majuscules, des minuscules et des symboles prendrait 31 secondes à se fissurer. Si nous étendons la longueur à 12 caractères, le temps serait de 3 mille ans. Si nous le faisons jusqu’à 16 caractères, ce serait 92 milliards d’années.

Outre cette fonctionnalité, Microsoft Edge nous rappelle également si l’un de nos mots de passe enregistrés a été compromis. Avec cela, nous voyons comment le navigateur Microsoft continue de jeter les bases pour empêcher que nos clés ne tombent entre les mains de mauvais acteurs.