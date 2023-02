Le nouveau Microsoft Bing avec ChatGPT intégré est dévoilé

ChatGPT est dernièrement sur toutes les lèvres. L’IA avec laquelle on peut avoir des conversations fluides et lui demander pratiquement n’importe quoi a fait l’objet d’un grand nombre de couvertures et de débats. Nous avons récemment appris que Microsoft prévoyait de l’intégrer à son moteur de recherche Bing, et il semble maintenant que nous ayons une idée de ce à quoi ressemblerait une telle intégration.

Microsoft Bing et ChatGPT : à la recherche de Google

The Verge a été le site qui a déclenché toutes les alarmes, bien que le crédit d’origine revienne aux utilisateurs qui ont pu voir ce « nouveau Bing » pendant quelques minutes aujourd’hui. Owen Yin, étudiant et designer, a écrit une entrée sur son blog Medium en détail sur ce qu’il a pu observer pendant ces minutes.

D’après ce que nous voyons dans les images, il semble que Microsoft intégrera pleinement ChatGPT dans Bing en ajoutant un onglet appelé « Chat » en haut du navigateur. Cela nous amènerait à une page où nous pourrions discuter avec l’IA et l’utiliser gratuitement à nos fins.

Quelque chose qui nous a surpris et que nous devons souligner est que, apparemment, cette version de ChatGPT intégrée à Bing citerait les sources (ou du moins les plus importantes) qu’elle a utilisées pour développer ses connaissances. C’est l’une des plus grandes critiques que cette IA conversationnelle ait reçue jusqu’à présent.

Nous n’avons pas pu vérifier la véracité de ces images et GIF mais tout indique qu’ils sont fiables. Il y a eu plusieurs utilisateurs qui prétendent avoir vu cette interface et, à première vue, ils ne ressemblent pas à de fausses images. Microsoft, sans surprise, n’a pas commenté la question.

Que nous apportera 2023 ?

L’irruption de l’intelligence artificielle dans nos vies est imparable et sera le protagoniste en 2023. Microsoft est l’un des principaux investisseurs d’OpenAI, la société derrière ChatGPT, donc ce mouvement était quelque peu attendu. Ce que nous ne pouvions pas prévoir, c’est qu’il arriverait si tôt.

Et en attendant, qu’en est-il de Google ? Le roi des recherches a réagi en convoquant un événement sur l’IA pour la semaine prochaine. Cependant, il n’y a aucune nouvelle d’une intégration similaire à venir dans votre navigateur. Quel sera votre projet ? Ce tremblement de terre vous a-t-il surpris ?

Microsoft a déjà commencé à intégrer l’IA dans de nombreux produits majeurs de son portefeuille comme Teams et Outlook. Bing sera le suivant. La nouvelle version de Windows (prévue pour 2024) semble bénéficier également d’une large présence d’IA. Les Redmonds ont fait tapis et sont convaincus qu’ils ont raison. Le temps le dira.