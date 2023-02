Le FAI de l’Ohio admet avoir menti à la FCC au sujet de sa zone de service de fibre pour écraser les subventions d’expansion de ses rivaux

Shady : Nous nous sommes tous méfiés des cartes de couverture mobile et Internet. Chaque fournisseur prétend avoir la meilleure couverture, ce qui est impossible, il y a donc de bonnes raisons de ne faire confiance à aucun d’entre eux. Mais falsifier leurs frontières de couverture ne se limite pas à obtenir votre entreprise. Certains FAI revendiquent indûment les régions des fournisseurs de services concurrents pour les empêcher de recevoir des subventions pour étendre et améliorer le haut débit local.

Ohio ISP Jefferson County Cable (JCC) s’est accidentellement dénoncé à la Federal Communications Commission récemment pour avoir revendiqué une couverture dans une zone qu’il ne desservait pas. Tout a commencé lorsque Ryan Grewell, directeur général du fournisseur concurrent local Smart Way Communications, a reçu des appels de certains de ses clients disant qu’une carte à large bande FCC mise à jour indiquait que leurs adresses avaient un service Internet par fibre optique offert par JCC.

Smart Way dessert ces adresses, pas JCC, donc Grewell a soumis plusieurs contestations à la FCC. Au moins une des soumissions a été renvoyée au directeur du JCC, Bob Loveridge. Pensant qu’il répondait au résident à l’adresse contestée, Loveridge a envoyé un e-mail à Grewell admettant que son entreprise avait menti pour empêcher ses concurrents de recevoir des subventions pour le développement de la fibre dans cette zone. Grewell a partagé la communication avec Ars Technica.

« Vous avez contesté que nous n’ayons pas de service à votre domicile et en effet nous n’en avons pas aujourd’hui », lit-on dans l’e-mail du 9 janvier. « Avec notre énorme investissement dans la mise à niveau de notre service pour fournir xgpon [10-Gigabit-capable passive optical network]nous avons signalé à la BDC [Broadband Data Collection] que nous avons un service à votre domicile afin qu’ils n’attribuent pas de supplément [sic] plus d’argent pour l’expansion du haut débit [the] en tête de notre investissement privé dans notre usine. »

Grewell ne savait pas s’il devait être outré ou amusé.

« Cette entreprise de câblodistribution s’est contentée de dire la partie calme à voix haute », a-t-il déclaré à Ars au téléphone. « [It’s] une tentative flagrante d’empêcher quiconque d’obtenir un financement dans une zone qu’il a l’intention de desservir. »

Autant que l’on sache, Jefferson County Cable n’a annoncé aucun projet de développement de la fibre dans la zone en question. Étant donné que les subventions du programme d’expansion de plusieurs milliards de dollars de la FCC sont accordées là où elles sont nécessaires, JCC a dû admettre à la commission qu’elle avait fait une erreur et soumettre une correction.

Ars confirme que la carte de couverture a bien été mise à jour. Malheureusement, cela n’exclut qu’une seule adresse dans la zone contestée le long de la route 43. Les maisons voisines et sur la même rue affichent toujours le service de fibre fourni par JCC.

De plus, le problème est encore plus répandu qu’une seule ville de l’Ohio. Les responsables du Nevada ont découvert que la carte de la FCC contenait au moins 20 000 erreurs dans leur état. De même, le Vermont a signalé plus de 60 000. Ars Technica note qu’actuellement, il y a plus d’un million de défis à la carte FCC à l’échelle nationale.

Si les réclamations sont examinées et traitées une par une, qui sait combien de temps cela pourrait prendre pour que la carte soit entièrement corrigée ? Pendant ce temps, jusqu’à ce que tout soit exact, des régions entières éligibles à des subventions fédérales pour aider à développer et à améliorer les infrastructures locales restent l’otage des FAI menteurs.