Apple annonce la plus forte baisse annuelle de ses revenus trimestriels depuis 2016

Qu’est-ce qui vient de se passer? Apple vient de publier l’un de ses pires rapports sur les résultats trimestriels depuis des années. Pour la période de trois mois se terminant le 31 décembre 2022, Apple a enregistré un chiffre d’affaires trimestriel de 117,2 milliards de dollars, soit une baisse de plus de 5 % par rapport aux 124 milliards de dollars générés il y a un an.

Le gros générateur d’argent d’Apple, l’iPhone, a vu ses revenus chuter à 65,8 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre 71,6 milliards de dollars au cours de la même période un an plus tôt. La catégorie Mac a rapporté 7,7 milliards de dollars, contre 10,9 milliards de dollars d’une année sur l’autre, et la catégorie des vêtements / maison / accessoires est tombée à 13,5 milliards de dollars contre 14,7 milliards de dollars.

Les ventes d’iPad ont augmenté d’une année sur l’autre, passant de 7,2 milliards de dollars au quatrième trimestre 2021 à 9,4 milliards de dollars au cours des dernières vacances. De même, la catégorie des services d’Apple est passée de 19,5 milliards de dollars à 20,8 milliards de dollars.

Le PDG Tim Cook a reconnu l’environnement difficile dans lequel il et d’autres continuent de naviguer, mais s’est concentré sur les points positifs dans le communiqué de presse d’accompagnement d’Apple. Cook a souligné le fait qu’Apple compte désormais plus de deux milliards d’appareils actifs dans le monde. Par ailleurs, l’activité de services a établi un record de chiffre d’affaires historique au quatrième trimestre.

Dans une interview avec CNBC, Cook a souligné trois facteurs clés qui ont nui aux résultats d’Apple : les problèmes de production en Chine affectant l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, un dollar fort et l’environnement macroéconomique global.

La valeur des actions d’Apple a augmenté de 3,7% dans les échanges matinaux sur le rapport.

Apple n’a pas donné d’indications pour le trimestre à venir. En fait, le fabricant d’iPhone n’a pas fourni de conseils depuis le début de la pandémie en 2020. Les analystes ont déclaré à CNBC qu’ils s’attendaient à ce qu’Apple génère environ 98 milliards de dollars au premier trimestre 2023.

Apple a récemment ramené une version de son haut-parleur intelligent HomePod pleine grandeur avec des composants internes mis à jour et un prix inférieur de 50 $. Le casque AR / VR de la société, qui fait l’objet de rumeurs de longue date, pourrait également être dévoilé cette année, peut-être lors de la WWDC annuelle d’Apple avec une fenêtre de lancement à l’automne. Les nouveaux iPhones sont à peu près une donnée pour septembre, mais ne vous attendez pas à voir des iPads mis à jour cette année car ceux-ci seraient enregistrés pour 2024.