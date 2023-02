Alerte jeux gratuits : Dishonored : Death of the Outsider et The Elder Scrolls III sont actuellement disponibles gratuitement

En bref : Vous cherchez des jeux anciens mais toujours bons qui ne vous coûteront rien ? Les utilisateurs de la boutique Epic Games et les abonnés Amazon Prime peuvent désormais récupérer gratuitement Dishonored: Death of the Outsider, The Elder Scrolls III: Morrowind GOTY Edition et bien plus encore.

Le cadeau régulier de jeux gratuits de la boutique Epic Games cette semaine se compose de Dishonored: Death of the Outsider et City of Gangsters. Lancée en 2017, la dernière entrée d’Arkane Studios dans la franchise de simulation immersive Dishonored est une extension autonome (vous n’avez pas besoin du jeu de base) pour l’excellent Dishonored 2.

Death of the Outsider voit les joueurs jouer le rôle de Billie Lurk, exprimé par Rosario Dawson, alors qu’elle retrouve son mentor Daud pour affronter The Outsider. Suivre les traces de Dishonored 2 signifiait que l’extension avait beaucoup à faire, et bien qu’elle n’atteigne peut-être pas les sommets brillants de ce jeu, Death of the Outsider est toujours une expérience formidable qui conclut l’histoire de Dishonored. Il a une note très positive sur Steam, où il est toujours au prix de 30 $.

Le deuxième billet gratuit du magasin Epic Games est City of Gangsters, une simulation de magnat de la gestion qui se déroule dans les années 1920 dans laquelle vous démarrez et développez une organisation criminelle. Ce n’est pas quelque chose auquel j’ai joué, mais cela ressemble beaucoup à Empire of Sin, et il a une note majoritairement positive sur Steam. Et c’est gratuit, bien sûr.

Il y a plus de cadeaux pour les abonnés Amazon Prime. Les deux premiers cadeaux de Prime Gaming ce mois-ci sont The Elder Scrolls III: Morrowind GOTY Edition et Onsen Master. Le premier a maintenant plus de dix ans et montre son âge graphiquement, mais c’est toujours une entrée bien-aimée dans la franchise Elder Scrolls, et les récentes critiques de Steam lui attribuent une note extrêmement positive. Cette version est également livrée avec deux énormes extensions qui s’ajoutent à ce qui est déjà un énorme RPG.

La boutique Epic Games changera sa sélection de jeux gratuits le 9 février, le jour même où les deux cadeaux d’Amazon Prime Gaming deviendront Never Yield et Divine Knockout de Aerial_Knight.