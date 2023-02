Comment fonctionne le ballon espion chinois qui survole la base américaine avec des missiles nucléaires

Un ballon espion vraisemblablement chinois a été repéré dans le ciel américain, en particulier au-dessus de la base aérienne de Malmstrom à Billings, dans le Montana. Selon certains responsables du Pentagone, ses dimensions dépassent celles de trois bus : voici de quoi il s’agit et comment il fonctionne.

Moins cher qu’un satellite, plus difficile à intercepter qu’un drone et certainement moins invasif qu’un chasseur. Au cours des dernières heures, le Pentagone a communiqué aux médias la nouvelle qu’un ballon espion se déplaçait au-dessus du territoire des États-Unis. D’après les premières reconstitutions fournies par des sources militaires il semble que cet appareil soit de fabrication chinoise. L’état d’où proviennent les images du ballon espion est le Montana.

Cet état est situé dans la partie ouest du pays, entre le Canada, l’Idaho, le Wyoming, le Dakota du Nord et le Dakota du Sud. D’après les informations disponibles à ce moment, le Montana a également une importance nucléaire. Environ 150 missiles intercontinentaux devraient être conservés ici, selon le journal The Independent, ils sont tous situés sur la base militaire de Malmstrom Air Force Base. Selon le portail ArmsControl, toute la puissance balistique aux États-Unis est estimée à 5 500 ogives.

Pour le moment, aucune confirmation officielle n’est arrivée de Pékin. Il n’y a actuellement aucune réponse même de l’ambassade de Chine aux États-Unis à Washington. Le seul commentaire dont dispose désormais la presse occidentale vient de Mao Ning, porte-parole du ministère des Affaires étrangères : « La vérification est en cours. Jusqu’à ce que les faits soient clairs, spéculer et gonfler le problème n’aidera pas à le résoudre de manière adéquate. »

Comment fonctionne un ballon espion

La technologie des ballons de visée est presque rudimentaire. Comme le rapporte le journal The Guardian, déjà en 1860, ce type d’appareils avait été utilisé dans des conflits, en particulier dans la guerre civile des États-Unis. John Blaxland, professeur d’études sur la sécurité internationale et le renseignement à l’Université nationale australienne, explique que les espions montaient à bord de ballons avec une paire de jumelles pour étudier les mouvements des armées ennemies. Selon Craig Singleton, expert à la Fondation pour la défense des démocraties, il a expliqué à l’agence de presse Reuters que les ballons espions ont également été beaucoup utilisés pendant la guerre froide, tant par les États-Unis que par l’Union soviétique.

Les ballons espions sont des moyens de matériel d’espionnage qui utilisent le même principe que les ballons aérostatiques. Tout repose sur une chambre à air remplie d’un gaz plus léger que le mélange gazeux qui forme l’atmosphère. Il existe plusieurs gaz qui respectent ce principe, comme l’hydrogène ou l’hélium. Les ballons peuvent également être des dispositifs capables de produire de la chaleur pour chauffer le gaz modifiant ainsi la hauteur du dispositif. Leur parcours suit les courants du vent.

En plus de la structure qui permet au ballon de voler, les ballons espions sont équipés d’appareils capables d’enregistrer des données. L’équipement peut varier d’un ballon à l’autre, il peut y avoir des caméras capables d’enregistrer des images et des radars pour rapporter des données de différents types. Pas seulement. Certains modèles sont équipés d’antennes pour la transmission du signal et de panneaux photovoltaïques pour prolonger l’autonomie de l’équipement.

Quelle est sa taille et à quelle hauteur il vole

Le Pentagone n’a pas encore communiqué d’informations sur la hauteur à laquelle vole le ballon espion aperçu au-dessus du ciel du Montana. Ils se déplacent généralement entre 24 000 mètres et 37 000 mètres au-dessus du niveau de la mer, au-dessus des voies de circulation aérienne. Les avions de ligne ont tendance à ne jamais dépasser 12 000 mètres d’altitude. A cette hauteur on ne peut pas encore parler d’Espace. La frontière reconnue entre l’atmosphère et l’espace est la ligne de Kármán qui se situe à 100 000 mètres au-dessus de la surface de la Terre. Les tailles varient, selon différents responsables de l’armée, celui repéré au-dessus du Montana est aussi grand que trois bus.

La différence avec les satellites

La principale différence entre les satellites et les ballons espions est le coût. Lancer un satellite dans l’espace peut nécessiter des centaines de millions d’euros d’investissement, étant donné qu’il faut investir dans une chaîne spatiale capable non seulement de construire des satellites mais aussi de les lancer dans l’espace. Pas seulement. Ces ballons peuvent également surveiller une zone plus en détail, car ils se déplacent à une altitude inférieure à celle des satellites et peuvent rester au même endroit plus longtemps. L’avantage des satellites par rapport aux ballons est la constance, puisqu’ils restent actifs plus longtemps, les satellites peuvent suivre l’évolution d’une même zone dans le temps.