Voici un aperçu du design du prochain smartphone Coca-Cola

Il a maintenant été confirmé, après des semaines de spéculations et de fuites, que Coca-Cola lancerait son propre smartphone. Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition sera le nom du prochain smartphone. Grâce aux images officielles fournies par l’entreprise, nous avons pu entrevoir sa conception finale pour la première fois aujourd’hui.

Découvrez le design du prochain smartphone Coca-Cola

Le 10 février, l’appareil sera lancé en Inde. À l’heure actuelle, nous ne savons pas s’il sera également disponible ailleurs dans le monde. Cependant, la société nous a donné un aperçu de sa conception. Qui obtiendra certainement une touche de la célèbre marque de boissons gazeuses.

Le premier smartphone Coca-Cola, le realme 10 Pro 5G, sera disponible le 10 février. Il aura une teinte rouge distinctive du soda à l’arrière et une touche noire qui occupe un peu plus d’un tiers de l’arrière du appareil, l’édition spéciale du Realme 10 Pro 5G créée en collaboration avec Coca-Cola aura un look distinctif.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





L’énorme logo Coca-Cola se trouve à l’extrême droite et deux anneaux rouges entourent les caméras du téléphone. La société affirme que tout le dos a une surface mate. Et a reçu un traitement pour imiter la sensation du métal.

Le reste des fonctionnalités, y compris un écran LCD de 6,72 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un processeur Qualcomm Snapdragon 695G, une batterie d’une capacité de 5000 mAh et un appareil photo principal de 108 mégapixels, devraient rester dans cette édition spéciale. Ce qui en fait l’un des modèles de smartphones de milieu de gamme.

Le vendredi de la semaine prochaine, la présentation du smartphone aura lieu. On ne sait pas si la société a l’intention de le lancer dans d’autres parties du monde lorsqu’il sera dévoilé pour la première fois en Inde. Cependant, nous découvrirons certainement plus de détails très bientôt, alors restez à l’écoute.