iOS 16.3 permet aux utilisateurs d’iPhone d’ajouter des widgets d’écran de verrouillage à un fond d’écran classique si vous l’avez toujours

Avec iOS 16, Apple a introduit un nouvel écran de verrouillage pour l’iPhone qui permet aux utilisateurs de le personnaliser avec différents widgets, styles de police et même plusieurs fonds d’écran. Cependant, la mise à jour a supprimé les fonds d’écran iPhone classiques et les utilisateurs qui en avaient encore un avant d’installer la mise à jour n’ont pas pu le personnaliser. Mais cela a changé avec iOS 16.3.

Personnalisez l’écran de verrouillage de votre iPhone avec un fond d’écran iOS classique

Bien qu’Apple ne le mentionne pas dans les notes de publication d’iOS 16.3, la dernière mise à jour du système d’exploitation de l’iPhone permet aux utilisateurs d’ajouter des widgets à un fond d’écran classique, mais uniquement si vous l’avez toujours. Vous pouvez également modifier le style de police.

Auparavant, lorsque l’utilisateur tentait de personnaliser l’écran de verrouillage avec un fond d’écran classique fourni avec une version antérieure à iOS 16, le système avertissait que l’écran de verrouillage ne pouvait pas être personnalisé et que l’utilisateur devait choisir un nouveau fond d’écran. Avec ce changement, iOS demande à l’utilisateur s’il souhaite ajouter un nouveau fond d’écran ou personnaliser l’actuel.

Voici ce que dit le message :

Personnaliser l’écran de verrouillage actuel La personnalisation de l’écran de verrouillage actuel remplace le fond d’écran actuel de l’écran d’accueil. L’ajout d’un nouveau fond d’écran conserve le fond d’écran actuel et en crée un supplémentaire.

Malheureusement, Apple ne donne toujours pas aux utilisateurs la possibilité de choisir parmi d’autres fonds d’écran classiques avec iOS 16. Et si vous supprimez votre fond d’écran classique, il ne pourra plus être ajouté. En raison du nouvel écran de verrouillage, qui comporte des animations et des images qui interagissent avec l’horloge et les widgets, les fonds d’écran iOS 16 ne sont plus des images statiques. Au lieu de cela, ils sont rendus en temps réel.

Mais si vous souhaitez télécharger ces fonds d’écran classiques d’anciennes versions d’iOS sur votre appareil, nous avons toujours les fichiers image disponibles ici :

