Le design du prochain Galaxy A14 4G a été dévoilé !

Samsung travaille dur sur des versions moins chères alors qu’il s’apprête à dévoiler la très attendue série de smartphones Galaxy S23 dans les prochaines heures. À cet égard, la société travaille toujours sur la variante 4G du Galaxy A14, qui a été dévoilée en janvier. Le design du smartphone a enfin été rendu public.

Découvrez le design du prochain design du Galaxy A14 4G

La conception du prochain modèle Galaxy A14 4G / LTE de Samsung a été divulguée. Le smartphone ressemblera donc exactement à la version 5G dévoilée en janvier. La conception du couvercle de la batterie arrière a cependant des ajustements modestes. Les deux appareils sont comparables l’un à l’autre, néanmoins, dans tous les autres aspects.

L’encoche tombante du smartphone est essentielle pour le marché d’entrée de gamme. Au dos, un arrangement vertical à triple caméra nous accueille également. Bien que le rapport écran/corps de l’appareil ne soit pas tout à fait excellent, il est acceptable pour cette gamme de prix.

Le processeur MediaTek Helio G80 à architecture 12 nm alimentera le Samsung Galaxy A14 4G. Il possède six cœurs ARM Cortex-A55 à 1,8 GHz, deux cœurs ARM Cortex-A75 à 2,0 GHz et le processeur graphique Mali-G52 MC2.

Selon les spécifications, l’écran LCD PLS de 6,6 pouces du Samsung Galaxy A14 4G offre une résolution Full HD Plus et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. De plus, il comprendra 64 Go/128 Go de stockage et 4 Go/6 Go de RAM. Bien sûr, il faut noter que vous pouvez monter la capacité de stockage à 1 To. Il exécutera One UI 5.0, qui est basé sur Android 13, dès la sortie de la boîte.

Un capteur selfie de 13 mégapixels avec une ouverture f/2.0 est situé à l’avant. Un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur ultra-large de 5 mégapixels avec une ouverture f/2,4 et un capteur macro de 2 mégapixels sont tous situés à l’arrière du Galaxy A14 4G. Enfin, il comprendra une batterie de 5 000 mAh pouvant se recharger à 10 W.

La date de sortie du smartphone est encore inconnue. Néanmoins, selon certaines informations, il sera mis en vente en mars pour un prix de départ de 217 $.