Les applications de récompense de la boutique Google Play Sketchy enregistrent plus de 20 millions de téléchargements

En bref : Rien n’arrivera de rien, écrivait Shakespeare, et c’est particulièrement vrai des applications Android suspectes qui prétendent permettre aux utilisateurs de gagner de l’argent. Ces applications de suivi des activités ont été téléchargées plus de 20 millions de fois, mais il est pratiquement impossible d’obtenir des paiements de leur part.

Un rapport de l’antivirus Dr. Web met en lumière les applications censées permettre aux utilisateurs de gagner de l’argent en effectuant diverses tâches. Ils sont annoncés comme des podomètres, de bons générateurs d’habitudes et diverses applications de santé qui récompensent les gens s’ils atteignent des objectifs tels que la distance parcourue, s’ils ont suivi une routine de santé, etc.

Ceux qui atteignent ces objectifs reçoivent des récompenses virtuelles sous forme de billets ou de versions, qui peuvent être augmentées en regardant des publicités. Mais la mise en garde est que les utilisateurs doivent souvent collecter des millions de ces récompenses avant d’être autorisés à retirer quoi que ce soit, et chaque réalisation ne rapporte qu’un petit nombre de jetons. Atteindre le seuil de retrait peut prendre plus d’un an.

Même si quelqu’un réussit à gagner suffisamment de jetons pour retirer de l’argent réel, les applications exigent qu’il regarde d’abord des dizaines de vidéos publicitaires. Ils ont alors la possibilité de visionner plusieurs dizaines d’annonces supplémentaires pour « accélérer » le processus de retrait. Il est à noter que les applications ne vérifient jamais les données liées au paiement des utilisateurs, il est donc peu probable qu’elles paient, peu importe le temps, les efforts et l’argent que les gens y consacrent.

L’une des applications, Lucky Step-Walking Tracker, permet aux utilisateurs de convertir leurs jetons en cartes-cadeaux de magasin pour diverses entreprises en ligne. Mais la fonctionnalité a été supprimée dans la dernière mise à jour de l’application, laissant aux utilisateurs une charge de jetons sans valeur qu’ils ont passé des centaines d’heures à accumuler.

Si tout cela ne suffit pas, Bleeping Computer note que les testeurs de l’application affirment qu’elle contient également des éléments de logiciel publicitaire qui affichent des publicités en plein écran chaque fois qu’un téléphone est déverrouillé. Ils remplacent même l’affichage afin que les autres applications ne soient pas accessibles tant que les utilisateurs n’interagissent pas avec l’annonce.

Ces types d’applications frauduleuses ne sont pas nouvelles, mais ce qui rend celles du rapport de Dr. Web significatives, c’est le grand nombre de fois qu’elles ont été téléchargées. Lucky Step-Walking Tracker compte 10 millions de téléchargements, WalkingJoy en compte 5 millions et Lucky Habit: Health Tracker en compte 5 millions. Tous les trois se connectent au même serveur de commande et de contrôle, suggérant qu’ils ont le même propriétaire/opérateur.

Il semble que les applications de podomètre aient maintenant été supprimées, mais Lucky Habit est toujours disponible aux côtés de nombreuses autres applications qui offrent des fonctionnalités similaires « gagnez un milliard de versions, et nous pourrait vous payer quelque chose ».

Dr. Web a également mis en garde contre plusieurs applications de phishing sur le Play Store déguisées en applications d’investissement, répertoires, questionnaires et jeux qui ont été téléchargés près d’un demi-million de fois. Ils incluent Golden Hunt, Reflector et Seven Golden Wolf blackjack, qui ont chacun accumulé 100 000 téléchargements.