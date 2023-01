OnlyFans en a assez d’être un site porno soft et veut investir dans autre chose, mais peut-il vraiment se le permettre ?

Il existe déjà du contenu non sexuellement explicite. Des cours de cuisine aux cours de fitness, OnlyFans est également devenu une maison pour les artistes fatigués de la censure.

À l’heure actuelle, OnlyFans est un jongleur maladroit qui essaie de maintenir le succès avec la stigmatisation du porno. Il aimerait être autre chose mais tout le monde le connaît comme « le site le plus chaud de l’enfer ». Le PDG Amrapali Gan a déclaré que la plate-forme en avait assez d’être qualifiée de site de pornographie douce, expliquant que son objectif était de se diversifier. Le problème est de savoir comment.

Il y a déjà plus que du contenu érotique : des cours de cuisine, de fitness, de beauté, et même une résistance artistique qui a trouvé refuge chez OnlyFans loin de la censure stricte des autres réseaux sociaux. Ils sont minoritaires, certes, mais ils pourraient prendre de la place. Sûrement pas en bannissant tout contenu sexuellement explicite, comme l’entreprise a tenté (sans succès) de le faire en août 2021. Il n’y survivrait pas. OnlyFans pourrait plutôt se concentrer sur les caractéristiques qui ne sont pas seulement fonctionnelles pour pomper la machine porno.

Parmi celles-ci, le contact étroit avec son public qui alimente la construction d’une communauté solide et fidèle. Et puis, plus important encore, la possibilité de tout monétiser de manière créative en dehors des accords de marque de médias sociaux traditionnels.

La tentative ratée d’OnlyFans

En août 2021, OnlyFans a tenté de se libérer de la stigmatisation en annonçant l’interdiction du contenu pornographique sur la plateforme. Puis il a immédiatement fait marche arrière. Parce que OnlyFans sans contenu sexuellement explicite ne fonctionne pas. Pas encore. Derrière la décision de suspendre les contenus pornographiques, il y avait certes la pression des partenaires bancaires, mais aussi toutes les enquêtes et analyses sur la modération fade et les contenus illégaux de la plateforme qui ont émergé sur la plateforme. Les législateurs républicains aux États-Unis veulent que la plate-forme fasse l’objet d’une enquête pour prostitution en ligne, puis les défenseurs de la sécurité des enfants affirment que la plate-forme n’a pas réussi à empêcher les mineurs de visualiser ou de créer du contenu OnlyFans.

De l’autre côté, c’est le côté gagnant. Celui qui a obligé OnlyFans à ne rien changer. Comme l’a écrit le Guardian, de nombreux utilisateurs craignaient que la plate-forme « essaie de faire ce que tant d’autres avaient fait : créer une entreprise sur les épaules du contenu pour adultes, puis l’abandonner lorsque le succès grand public arrive ». Ainsi, après l’annonce de l’entreprise, de nombreux créateurs ont expliqué qu’ils n’utiliseraient OnlyFans que pour garder le contact avec leurs abonnés et les inviter à les suivre sur d’autres sites. Traduit, OnlyFans aurait perdu la plupart de ses créateurs, et il ne pouvait pas se le permettre. Plus d’un an après, l’équilibre entre banquiers, opinion publique et usagers semble toujours tenir. La durée de cette performance sur la corde raide est moins claire.

Tout le contenu non porno sur OnlyFans

En fait, OnlyFans a lancé OFTV, un service de streaming qui fournit un contenu original sur le fitness, la cuisine, la comédie, la musique et d’autres catégories. Un coach de santé holistique, @thebadasshealer, par exemple, gagne de l’argent sur la plateforme en transformant son travail quotidien en contenu. Les abonnés peuvent acheter des sessions privées pour 50 $, les flux en direct permettent également des sessions de questions-réponses ou des routines d’entraînement en direct pour les abonnés payants. Il peut également publier des plans de régime et d’entraînement ainsi que du contenu vidéo et photo.

La beauté semble également bien fonctionner. Les créateurs proposent des tutoriels de maquillage et en plus vous pouvez avoir du contenu exclusif avec des abonnements à la carte. Par exemple, GroovyGabs propose des conseils beauté et les utilisateurs remboursent le service en achetant ce qu’ils ont sélectionné dans leur liste de souhaits sur Amazon. Le projet Cooking With Classie fonctionne également bien sur OnlyFans, proposant des cours de cuisine avec des abonnés et des recettes sur demande. De même, Sneaky Eats pour 9,99 $ par mois propose des techniques de cuisine pour les chefs en herbe et des diffusions en direct avec des invités cuisinant en direct.

Une maison pour la résistance artistique

Non seulement cela, un compte OnlyFans a remporté un prix d’art Cannes Golden Lion PR, il s’appelle « Vienna Strips on OnlyFans » et a été créé par l’Office du tourisme de Vienne dans le cadre d’une campagne subversive pour mettre en évidence la censure de l’art sur les réseaux sociaux et promouvoir « la liberté sexuelle historique de Vienne ». ”. Après avoir subi des annulations forcées sur les réseaux sociaux pour des œuvres nues ou des contenus sensibles, ils ont choisi de débarquer sur OnlyFans, « c’est la plateforme multimédia numérique la plus sûre et la plus inclusive qui accueille des créateurs de tous genres et du monde entier », a expliqué un porte-parole du projet à The Art Newspaper.

L’artiste Savannah Spirit a également décidé de donner une chance à la plateforme : « En fait, j’ai l’impression d’être dans un environnement plus sûr. Je ne me fais pas harceler par des inconnus ou par l’algorithme qui me menace à chaque seconde. Je me sens libre de publier mes œuvres sans aucune crainte. Ou encore le peintre Armando Cabba, qui soulignait que « même en dehors de l’espace numérique, les artistes ont plus en commun avec les travailleuses du sexe ». Le directeur de la galerie Unit London, Jonny Burt, a ensuite exprimé son support à des sites tels que OnlyFans. « J’embrasserais certainement toute plate-forme qui place la discussion et le pouvoir de la liberté artistique là où il appartient : entre les mains des gens, pas des algorithmes. »