OnePlus va plier ! OnePlus V Fold et V Flip bientôt disponibles

La fête pliable a enfin atteint les marques de BBK Electronics Group. Après Oppo et Vivo, il semblerait qu’une autre marque soit sur le point de faire son entrée sur ce segment. On parle de OnePlus ! Oui, la marque derrière le légendaire OnePlus One compte une myriade de fans à travers le monde. OnePlus usera enfin de son attrait en tant que marque pour conquérir les fans du segment pliable. D’après un nouveau leak, on peut s’attendre prochainement à un OnePlus V Fold et OnePlus V Flip en provenance de la marque.

Pour une marque qui a commencé avec un seul appareil, OnePlus a rapidement élargi la gamme de ses produits. Des Smart TV aux Smart Wearables, la marque a diversifié son portefeuille. Le 7 février, nous verrons la marque lancer sa toute première tablette – OnePlus Pad – et aussi son premier clavier. En ce qui concerne les smartphones, OnePlus ajoutera bientôt une catégorie supplémentaire à son portefeuille en pleine croissance. Selon le pronostiqueur Mukul Sharma, la marque lancera bientôt ses premiers téléphones pliables. Le surnom OnePlus V Fold représente probablement un appareil comme le Galaxy Z Fold, Oppo Find N, etc. Alors que le OnePlus V Flip représente probablement un clapet pliable comme le Galaxy Z Flip ou le récent Oppo Find N2 Flip.

Le pronostiqueur a repéré des dépôts de marques pour les deux surnoms – OnePlus V Flip et OnePlus V Fold. La société réserve certainement ces titres pour une utilisation future, et cela n’indique pas une sortie imminente. Cependant, Sharma déclare que nous verrons peut-être que ces téléphones seront bientôt lancés. Après tout, ils sont testés dans de nombreuses régions, dont l’Europe. Malheureusement, il n’y a aucune information sur les spécifications du double pliable. Quoi qu’il en soit, nous supposons que certaines spécifications telles que le processeur sont susceptibles de changer.

L’entrée de la marque dans le segment pliable a déjà été taquinée. Le directeur du logiciel, Gary Chen, a confirmé que OnePlus travaillait avec Google pour ses futurs téléphones pliables. Puis, plus tard en août, le PDG de la marque, Pete Lau, a partagé une image d’un mécanisme de charnière. Depuis lors, nous n’avons pas beaucoup entendu parler de l’aventure de OnePlus Foldable, mais les OnePlus V Flip et V Fold indiquent que la marque prépare le terrain.

Le OnePlus V Fold ne sera pas une surprise

Pour rappel, Oppo a dévoilé son Find N2 de deuxième génération en décembre dernier. L’appareil est venu aux côtés du OnePlus Find N2 Flip qui est le seul à atteindre les marchés mondiaux. Pendant ce temps, le plus gros appareil restera limité au marché chinois. Selon le pronostiqueur Yogesh Brar, le prochain OnePlus pliable sera basé sur la série Oppo Find N2. Nous nous attendons donc à ce que le OnePlus V Fold soit essentiellement une version OnePlus du Find N2. Cela ne semblera pas étrange à ceux qui savent que OnePlus et Oppo sont fondamentalement la même entreprise de nos jours.

Une fois qu’Oppo et OnePlus lanceront leur pliable sur les marchés mondiaux, nous verrons une concurrence majeure face à la série Samsung Galaxy Z. En fait, 2023 sera une année mouvementée pour les fans pliables. La vraie fête va enfin commencer, et Samsung va devoir redoubler d’efforts pour garder le segment à son actif. Il convient de noter que Honor présentera également ses Honor Magic V sur la scène mondiale au cours du mois prochain. Même Google devrait lancer son premier Pixel pliable plus tard cette année.

Pour en revenir au fait, le OnePlus V Fold est peut-être basé sur l’Oppo Find N2, mais on s’attend tout de même à un design unique.