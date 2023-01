ChatGPT a réussi un examen de droit pour la première fois

Comme l’ont expliqué les professeurs qui ont testé le chatbot, l’intelligence artificielle pourrait en fait devenir un outil précieux pour les avocats du futur.

ChatGPT pourrait facilement être diplômé en droit, il ne serait peut-être pas le premier de sa classe, plutôt « un étudiant médiocre », qui, de toute façon, décroche un B+ à son examen de droit constitutionnel. Pour le prouver, quatre professeurs de droit ont décidé de traiter le chatbot comme n’importe quel autre étudiant, et ainsi ChatGPT a été confronté à son premier semestre pour devenir avocat.

Le test a été effectué par l’Université du Minnesota, la 21e meilleure faculté de droit du pays, selon US News & World Report. Quatre professeurs ont demandé à ChatGPT de répondre à toutes les questions de leurs examens écrits. Le chatbot est actuellement la « chose » non humaine la plus intelligente au monde. Capable d’écrire un essai philosophique sur David Hume, de composer des codes, de demander des conseils amoureux à Jane Austen et d’avoir une conversation sur Tinder. Tirant parti de l’intelligence artificielle (IA), il est capable de répondre à toutes les questions posées par les utilisateurs, et c’est la première fois qu’un outil aussi puissant est mis à disposition du grand public via une interface gratuite et immédiate.

C’est pourquoi les professeurs de droit ont décidé de le mettre à l’épreuve. Une fois compilés, les tests ChatGPT ont été mélangés avec les devoirs des autres étudiants, pour les rendre méconnaissables, et ils ont commencé à corriger à l’aveuglette. Les professeurs ont demandé à ChatGPT de passer les examens des matières suivantes « infractions, avantages sociaux, fiscalité et aspects de droit constitutionnel ». Les tests consistaient en 95 questions à choix multiples et 12 questions ouvertes.

Les résultats du chatbot

L’expérience a révélé que ChatGPT fonctionne mieux en écriture libre, plus faible sur les questions croisées. Pourtant, même les essais corrigés par les professeurs n’étaient pas entièrement corrects. « Dans les réponses ouvertes, ChatGPT a montré une solide compréhension des règles juridiques de base et une organisation et une composition solides », ont écrit les auteurs. « Cependant, il a eu du mal à identifier les problèmes pertinents et n’a souvent appliqué les règles que superficiellement aux faits par rapport à de vrais étudiants en droit. »

Comme l’expliquent les professeurs, les notes de ChatGPT ont oscillé entre un B+ et un C+. En un mot, le chatbot pourrait obtenir un diplôme en droit, pas avec mention, bien sûr, mais il n’a pas non plus échoué à un examen. « ChatGPT serait un étudiant en droit assez moyen », a expliqué le professeur principal de l’étude, Jonathan Choi, qui a collaboré avec ses collègues Kristin Hickman, Amy Monahan et Daniel Schwarcz.

ChatGPT comme outil pour les avocats

« Le plus grand potentiel du chatbot pour la profession est qu’un avocat pourrait utiliser ChatGPT pour produire une première ébauche et rendre sa pratique beaucoup plus efficace », a expliqué Hickman. Et de fait il y a déjà un robot avocat qui, pour la première fois, va défendre un client devant un tribunal. L’intelligence artificielle GPT « entrera » dans une salle d’audience anglaise en février, et l’affaire pourrait devenir un précédent « pour vaincre la bureaucratie et réduire les coûts très élevés des appareils judiciaires », a expliqué Joshua Browder, le PDG et fondateur de DoNotPay, qui sont utiliser ChatGPT pour les poursuites les plus simples, comme payer des amendes ou demander le remboursement de billets d’avion.

L’IA bannie des écoles

Les professeurs de l’Université du Minnesota ont actuellement interdit ChatGPT des réseaux scolaires pour empêcher les étudiants d’utiliser le chatbot pour copier. Ils ne sont pas les seuls. Toutes les écoles de New York ont ​​également décidé de suspendre l’utilisation du chatbot. En fait, dans plusieurs cas, des étudiants sont accusés de plagiat par des professeurs qui ont découvert des traces d’IA dans des tests universitaires.

En réalité, des outils sont déjà disponibles pour vérifier si oui ou non un texte est l’enfant d’un humain. Edward Tian a 22 ans, un ingénieur logiciel de l’Université de Princeton, pendant les vacances de Noël, il a conçu GPTZero, capable de « déchiffrer rapidement et efficacement si un être humain ou ChatGPT a écrit un essai ». Il a décidé de créer l’application pour contrer l’augmentation du plagiat dans les écoles et les universités.

Le chercheur d’OpenAI, Scott Aaronson, a révélé en décembre que la société travaillait sur une nouvelle solution pour « filigraner » le texte généré par GPT avec un « signal secret inaudible » qui identifie la source. ChatGPT pourrait aussi devenir une ressource en milieu scolaire, Antonello Giannelli, président de l’Association des proviseurs italiens a en effet expliqué comment il faudra intégrer le chatbot dans les apprentissages pédagogiques. Aussi un moyen d’introduire et d’apprendre à utiliser l’intelligence artificielle qui façonnera l’avenir.